Demissão, traição exposta e revelação: as reviravoltas no capítulo de 'Quem Ama Cuida'

O capítulo desta terça-feira, 21, de Quem Ama Cuida marca um avanço importante no plano de vingança de Adriana. Depois de descobrir que Ademir mantém uma relação com sua secretária, Suely, a fisioterapeuta vê na funcionária uma oportunidade para conseguir informações capazes de comprometer o advogado.

Ademir decide demitir Suely, mas a saída da secretária acaba favorecendo sua rival. Adriana se aproxima da ex-funcionária, oferece ajuda e descobre que ela era vítima de assédio no escritório. Durante a conversa, Suely conta que conhece outros segredos do ex-chefe e admite guardar informações capazes de destruir sua carreira. Diante da confissão, a fisioterapeuta a incentiva a denunciá-lo.

Depois, Adriana também conta a Maurício que descobriu o envolvimento de Ademir com outras mulheres. No fim do capítulo, Suely decide procurar a protagonista disposta a revelar tudo o que sabe sobre o advogado.

No núcleo da joalheria, a disputa pelo comando da empresa continua. Ingrid diz a Pilar que gostaria de assumir a presidência do negócio, enquanto Gilda avisa Tiago sobre a articulação da família para afastá-lo do cargo. Já Silvana procura Pedro para defender os interesses do empresário.