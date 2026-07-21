Ana Maria Braga mostra detalhes da produção de café orgânico em sua fazenda no interior de SP

Ana Maria Braga voltou a compartilhar com os seguidores um lado pouco conhecido de sua rotina, longe dos estúdios de televisão. Nessa segunda-feira, 20, a apresentadora mostrou detalhes da produção de café orgânico cultivado em sua fazenda, localizada em Bofete, no interior de São Paulo, e explicou como acompanha de perto cada etapa do processo, desde o desenvolvimento das mudas até a secagem dos grãos após a colheita.

Conhecida por comandar o Mais Você, a comunicadora também mantém investimentos no agronegócio. O cultivo de café faz parte desse projeto desde 2023 e, segundo ela, tornou-se uma atividade acompanhada com dedicação. Em publicação nas redes sociais, Ana Maria exibiu o terreiro onde os grãos secam ao sol e destacou que a qualidade da bebida depende de um trabalho cuidadoso que começa muito antes de chegar à xícara.

"Esses são meus filhos do café, e olha… estão crescendo que é uma beleza! Cada vez que volto aqui, encontro os pés maiores, mais fortes e mais bonitos. É sinal de que o cuidado, a paciência e a natureza estão fazendo o trabalho delas. Muita gente vê só a xícara pronta, mas um café de qualidade nasce muito antes dela. Tudo começa no plantio, passa pelo cultivo, pela colheita, pela secagem, pela torra… Cada etapa faz diferença no sabor que chega até a nossa mesa. E acompanhar esse processo de perto é uma das coisas que mais gosto de fazer", escreveu.

Como funciona a produção

No vídeo, Ana Maria explicou que os grãos já passaram pela colheita e agora seguem para uma das fases mais delicadas da produção: a secagem. Espalhados em um terreiro a céu aberto, eles precisam ser revolvidos diversas vezes ao longo do dia para que a perda de umidade aconteça de maneira uniforme.

Segundo a apresentadora, o clima é um dos fatores que mais influenciam esse processo. "Nessa fase a gente reza para não chover", comentou. Depois da secagem inicial ao sol, o café é levado para um galpão coberto, onde permanece até atingir o índice de umidade considerado ideal, entre 11% e 11,3%, antes de seguir para a torra.

O investimento no café orgânico

O cafezal está localizado na Fazenda Primavera, propriedade de 376 hectares na zona rural de Bofete, a cerca de duas horas da capital paulista. O projeto teve início em 2023, quando Ana Maria decidiu investir na produção de café orgânico e contratou especialistas para preparar o solo e acompanhar o desenvolvimento da lavoura.

Em entrevista ao Globo Rural, a apresentadora explicou que a escolha foi motivada pelo crescimento do mercado de cafés orgânicos, além da possibilidade de ampliar o negócio no futuro.

"Quando a gente vai para a agricultura é como um filho: a gente gosta de ver crescer com saúde, ficar bonito", afirmou. Ela também revelou que pretende expandir a plantação nos próximos anos. "O café não estava na minha lista de sonhos. O café orgânico tem crescido de aceitação popular e de preço. Já que estou investindo, vou investir numa coisa que me dê uma rentabilidade e um futuro melhor. Eu acho que posso estender esse cafezal, estou pensando em mais 10 hectares", disse.

Fazenda reúne diferentes atividades

Além da produção de café, a Fazenda Primavera abriga outras atividades agrícolas. A propriedade conta com áreas destinadas ao cultivo de eucalipto, cuja colheita ocorre em ciclos de aproximadamente sete anos, além de horta, pomar e espaços de lazer.

Ao longo dos anos, Ana Maria também apostou em outros empreendimentos rurais, como a criação de gado e de avestruzes para comercialização de ovos. No entanto, as iniciativas não tiveram o retorno esperado e acabaram sendo encerradas. Em tom bem-humorado, a apresentadora já relembrou que chegou a doar aves após o fracasso do investimento.

Hoje, dividindo a rotina entre São Paulo, onde mora com o marido, Fábio Arruda, e a propriedade no interior, Ana Maria mantém o cafezal como um de seus principais projetos fora da televisão e faz questão de acompanhar pessoalmente a evolução da produção.