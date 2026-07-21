Capitã da PM chega morta em hospital e marido sargento é preso em Belo Horizonte

O sargento da Polícia Militar Eduardo Abner Pereira de Oliveira, de 37 anos, foi preso após levar a mulher, a capitã da Polícia Militar de Minas Gerias, Michele Leão Azevedo, de 41 anos, morta a um hospital de Belo Horizonte, na noite de segunda-feira, 20.

Em nota, o advogado Gustavo Nepomuceno, que representa o sargento, diz que o "caso ainda está em fase inicial de apuração, e todas as circunstâncias serão devidamente esclarecidas".

"Neste momento, é imprescindível que se aguarde a conclusão das investigações e dos laudos periciais, evitando-se qualquer julgamento precipitado. O caso ainda está em fase inicial de apuração, e todas as circunstâncias serão devidamente esclarecidas pelas autoridades competentes", afirma.

Michele foi levada ao Hospital Odilon Behrens, mas já chegou sem vida à unidade de saúde. Os profissionais que fizeram o atendimento notaram sinais que se assemelhavam a marcas de violência e acionaram a Polícia Militar, que prendeu Eduardo Abner.

A Polícia Civil e a Polícia Militar informaram que vão conceder uma coletiva nesta terça-feira para detalhar pontos da investigação.

Michele atuava como policial militar desde 2010, quando se formou em Bacharelado em Ciências Militares pela Polícia Militar de Minas Gerais.

De acordo com o currículo lattes da capitã, em 2023, concluiu uma especialização em Docência no Ensino Superior pelo Instituto Federal do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS).

Segundo Nepomuceno, a defesa "confia no devido processo legal, na imparcialidade das investigações e reafirma que se manifestará oportunamente nos autos".

"A defesa confia no devido processo legal, na imparcialidade das investigações e reafirma que se manifestará oportunamente nos autos, preservando o direito de defesa e o sigilo necessário ao bom andamento do procedimento", diz ainda a nota.