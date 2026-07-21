Parque Augusta é esvaziado após morte de jovem no local

O Parque Augusta, na região central de São Paulo, está sendo esvaziado no início da tarde deste sábado, 18, após um homem ser encontrado morto dentro do local pela manhã. A Polícia Civil afirma investigar a causa do óbito do jovem de 28 anos, cuja identidade não foi revelada pelas autoridades.

Por volta das 13 horas, a reportagem viu funcionários do parque solicitando a saída de frequentadores do parque para o trabalho da perícia. Na portaria, os seguranças avisam que não será mais permitida a entrada no local. Ainda não há previsão de reabertura.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, guardas municipais foram acionados para averiguar uma ocorrência na Rua Caio Prado envolvendo o Serviço de Atendimento Médico de Urgência e, no local, encontraram a vítima já sem vida. Relatos preliminares de funcionários e frequentadores apontam para suspeita de overdose.

A perícia e o Instituto Médico-Legal (IML) foram acionados, e o caso foi registrado como morte suspeita no 78° Distrito Policial (Jardins). Diligências estão em andamento visando o esclarecimento dos fatos.