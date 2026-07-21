Filipina grávida e filho de 4 anos são resgatados de cárcere privado em SP

Uma filipina, grávida de seis meses e o filho dela, de quatro anos, foram resgatados nesta terça-feira, 21, após serem mantidos em cárcere privado na zona norte de São Paulo. O companheiro da mulher, também filipino, foi preso.

A Polícia Militar informou que a ação ocorreu após uma denúncia recebida pelo Disque Denúncia, reforçada por informações fornecidas por familiares da vítima, que vivem nos Estados Unidos e contrataram um advogado no Brasil para acompanhar o caso e auxiliar no contato com as autoridades brasileiras.

Com base nas informações, os policiais foram até um imóvel na Rua Voluntários da Pátria, onde localizaram a mulher e a criança. Aos agentes, ela relatou que o companheiro a proibia de sair de casa e havia retido seus documentos pessoais, incluindo o passaporte e o Registro Nacional Migratório (RNM).

O homem, também filipino, não estava no local. No entanto, os agentes realizaram buscas na região e conseguiram localizá-lo pouco depois em um apartamento. As identidades da vítima e do suspeito não foram reveladas.

Após o resgate, a filipina foi acolhida por policiais especializadas no atendimento a mulheres em situação de violência e encaminhada, juntamente com a criança, à 4ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).