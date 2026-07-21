Primavera Sound São Paulo 2026: festival divulga line-up por dia; saiba valores dos ingressos

O festival Primavera Sound anunciou a divisão do line-up por dia nesta terça-feira, 21, e os valores dos ingressos do festival. A edição, que ocorre em dezembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, marca o retorno do festival após três anos.
O evento tem as bandas The Strokes e Gorillaz como headliners. Os Strokes se apresentam no dia 5 de dezembro ao lado de nomes como FKA Twigs, Lily Allen, Cara Delenvigne e Black Pantera. Já os Gorillaz tocam no dia 6 de dezembro, assim como atrações como Arca, Yung Lean, Duquesa, Gaby Amarantos e Ana Frango Elétrico.
Line-up por dia do Primavera Sound
5 de dezembro (sábado)
The Strokes
FKA Twigs
Lily Allen
CMAT
Courtney Barnett
Danny L Harle
Nation of Language
Cara Delenvigne
Zé Ibarra
John Talabot
Los Thuthanaka
Mannequin Pussy
Model/Actriz
Nick Léon
Black Pantera
Gab Ferreira
Johnny Hooker
Josyara
LARINHX
Metrika
6 de dezembro (domingo)
Gorillaz
Arca
Yung Lean
underscores
Duquesa
Smerz
ATTARASHII GAKKO!
Ecco2K
Gaby Amarantos
Ebony
Ana Frango Elétrico
Machine Girl
Sophia Stel
This is Lorelei
Carlos do Complexo
DJ Ramon Sucesso
Juana Molina
Julia Mestre
Melly
Paulete Lindacelva
Como comprar ingressos para o Primavera Sound?
A pré-venda de ingressos para o Primavera Sound começa já nesta quinta-feira, 26, ao meio-dia, no site da Ingresse. A venda é exclusiva para clientes Cartões BB Visa elegíveis.
A venda geral começa na próxima terça, 28, às 10h, também pelo site da Ingresse. Os fãs podem adquirir três diferentes categorias de ingressos: o Primavera Pass, com acesso aos dois dias, o Primavera Day, com acesso a um dos dias, e a Área VIP, com serviço de open bar, open food e transfer para o local do evento. A Área VIP estará disponível para compra apenas na venda geral.
Preços dos ingressos do Primavera Sound
Primavera Pass: R$ 1.530,90 (inteira); R$ 765,45 (meia-entrada); R$ 995,09 (solidário).
Primavera Day: R$ 850,50 (inteira); R$ 425,25 (meia-entrada); R$ 552,83 (solidário).
Área VIP: R$ 2.050,50 (inteira); R$ 1.625,25 (meia-entrada); R$ 1.752,83 (solidário).
Serviço - Primavera Sound 2026
Data: 5 e 6 de dezembro
Abertura dos portões: 12h30
Local: Autódromo de Interlagos. Av. Sen. Teotônio Vilela, 261, Interlagos.
Classificação etária: A classificação etária do evento é de 16 (dezesseis) anos. A entrada de menores de idade entre 5 e 15 anos será permitida desde que estejam acompanhados dos pais ou responsáveis legais, comprovado por documento de identidade. Proibida a entrada de menores de 5 anos. Esta determinação está sujeita à alteração nos termos do alvará a ser expedido pelo Juízo de Direito da Vara da Infância e da Juventude.