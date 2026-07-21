Primavera Sound São Paulo 2026: festival divulga line-up por dia; saiba valores dos ingressos

O festival Primavera Sound anunciou a divisão do line-up por dia nesta terça-feira, 21, e os valores dos ingressos do festival. A edição, que ocorre em dezembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, marca o retorno do festival após três anos.

O evento tem as bandas The Strokes e Gorillaz como headliners. Os Strokes se apresentam no dia 5 de dezembro ao lado de nomes como FKA Twigs, Lily Allen, Cara Delenvigne e Black Pantera. Já os Gorillaz tocam no dia 6 de dezembro, assim como atrações como Arca, Yung Lean, Duquesa, Gaby Amarantos e Ana Frango Elétrico.

Line-up por dia do Primavera Sound

5 de dezembro (sábado)

The Strokes

FKA Twigs

Lily Allen

CMAT

Courtney Barnett

Danny L Harle

Nation of Language

Cara Delenvigne

Zé Ibarra

John Talabot

Los Thuthanaka

Mannequin Pussy

Model/Actriz

Nick Léon

Black Pantera

Gab Ferreira

Johnny Hooker

Josyara

LARINHX

Metrika

6 de dezembro (domingo)

Gorillaz

Arca

Yung Lean

underscores

Duquesa

Smerz

ATTARASHII GAKKO!

Ecco2K

Gaby Amarantos

Ebony

Ana Frango Elétrico

Machine Girl

Sophia Stel

This is Lorelei

Carlos do Complexo

DJ Ramon Sucesso

Juana Molina

Julia Mestre

Melly

Paulete Lindacelva

Como comprar ingressos para o Primavera Sound?

A pré-venda de ingressos para o Primavera Sound começa já nesta quinta-feira, 26, ao meio-dia, no site da Ingresse. A venda é exclusiva para clientes Cartões BB Visa elegíveis.

A venda geral começa na próxima terça, 28, às 10h, também pelo site da Ingresse. Os fãs podem adquirir três diferentes categorias de ingressos: o Primavera Pass, com acesso aos dois dias, o Primavera Day, com acesso a um dos dias, e a Área VIP, com serviço de open bar, open food e transfer para o local do evento. A Área VIP estará disponível para compra apenas na venda geral.

Preços dos ingressos do Primavera Sound

Primavera Pass: R$ 1.530,90 (inteira); R$ 765,45 (meia-entrada); R$ 995,09 (solidário).

Primavera Day: R$ 850,50 (inteira); R$ 425,25 (meia-entrada); R$ 552,83 (solidário).

Área VIP: R$ 2.050,50 (inteira); R$ 1.625,25 (meia-entrada); R$ 1.752,83 (solidário).

Serviço - Primavera Sound 2026

Data: 5 e 6 de dezembro

Abertura dos portões: 12h30

Local: Autódromo de Interlagos. Av. Sen. Teotônio Vilela, 261, Interlagos.

Classificação etária: A classificação etária do evento é de 16 (dezesseis) anos. A entrada de menores de idade entre 5 e 15 anos será permitida desde que estejam acompanhados dos pais ou responsáveis legais, comprovado por documento de identidade. Proibida a entrada de menores de 5 anos. Esta determinação está sujeita à alteração nos termos do alvará a ser expedido pelo Juízo de Direito da Vara da Infância e da Juventude.