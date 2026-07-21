Pai é preso por espancar filho de 3 anos por defecar e urinar na roupa

Rio - Um homem foi preso por espancar o próprio filho , de 3 anos, depois que a criança evacuou e urinou na roupa. Agentes da 58ª DP (Posse), com apoio da 52ª DP (Nova Iguaçu), o localizaram no bairro Monte Castelo, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

De acordo com a Polícia Civil, ele foi preso no último domingo (19) e autuado em flagrante pelo crime de maus-tratos qualificado. A mãe da vítima denunciou as agressões depois que percebeu as marcas na criança quando a buscou na casa do pai após a visita de fim de semana.



A criança foi levada à delegacia com diversas lesões graves e aparentes no rosto, compatíveis com agressões físicas por ação contundente. Segundo a denúncia, a atual companheira do pai teria contado à mãe que as agressões aconteceram de madrugada, após o menino fazer suas necessidades fisiológicas nas próprias roupas.



A mãe confrontou o homem, que assumiu ter batido na criança como forma de correção. Ele ainda teria dito, de maneira fria, que por ser seu filho, "poderia até matá-lo, se quisesse". O menino passou por exame de corpo de delito, que comprovou as agressões.



Os agentes realizaram diligências e prenderam o homem, que, na delegacia, confessou espontaneamente ter agredido o filho. Ele alegou que agiu por irritação após a criança sujar as roupas e atribuiu sua conduta às dificuldades financeiras que enfrenta, o que supostamente lhe causa estresse.



A criança recebeu atendimento médico e foi submetida aos procedimentos periciais cabíveis, enquanto o preso permanece à disposição da Justiça.

