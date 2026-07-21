Homem é detido por tráfico pela segunda vez em um mês

Rio - Agentes do Segurança Presente prenderam em flagrante, na manhã desta terça-feira (21), um homem por tráfico de drogas em Niterói, na Região Metropolitana. Ele já havia sido detido em flagrante pelo mesmo crime - e equipe - no mês passado.

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A prisão anterior ocorreu no dia 4 de junho. Ele foi colocado em liberdade por decisão judicial uma semana depois. De acordo com o levantamento policial, o homem também possui anotações criminais por furto.

A detenção desta terça aconteceu durante um patrulhamento na Avenida Ciclovia Chico Xavier, na região da orla de Piratininga.

Com a aproximação da viatura, o homem, que não teve a identidade divulgada, tentou fugir e se esconder na área de mangue às margens da ciclovia. Os agentes, no entanto, o alcançaram e realizaram a prisão.



Em seguida, as equipes encontraram uma mochila contendo 68 pedras de crack, 26 porções de maconha, 34 porções de skank e um rádio comunicador. O suspeito foi conduzido à 81ª DP (Itaipu).

