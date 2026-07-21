Sobrinha de Arlindo Cruz morre aos 45 anos

Rio - Sobrinha de Arlindo Cruz, a cantora Débora Cruz morreu nesta terça-feira (21), aos 45 anos. A sambista estava internada desde o início de julho após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC), mesma doença que vitimou o tio em 2017, e anunciou afastamento dos compromissos profissionais para cuidar da saúde . A equipe da artista informou que o velório ocorrerá nesta quarta-feira (22), das 13h10 às 14h, no Crematório São Francisco Xavier, no Caju, na Zona Norte.

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Primo da cantora, Arlindinho lamentou a perda em vídeo nas redes sociais. "Hoje a nossa família se despede da sua voz mais linda. Tive a honra de dividir o palco com você, e esses momentos ficarão guardados para sempre na minha memória. Obrigado por tudo o que você representou para nós. Sua voz será eterna. Descanse em paz. Nós te amamos", disse ele.

Babi Cruz, viúva de Arlindo Cruz, também se manifestou sobre o falecimento da artista. "A sua linda voz vai ecoar eternamente em nossos corações. Descanse em paz, minha menina. Oyá te receba no Orum com muita luz."

Com forte trajetória ligada ao samba, Débora atuava como cantora de apoio, participava de coros em gravações de sambas-enredo e também marcou presença em rodas dedicadas à obra de Arlindo Cruz (1958-2025) e de Acyr Marques (1953-2019). Ela ainda integrava o carro de som da Unidos do Viradouro há dois anos.

"A artista, que sempre teve a música e o samba no DNA, integrava a nossa ala musical desde o Carnaval de 2024, mas já havia cantado em nossa escola em 2016. Débora viverá para sempre na arte, no samba e na memória de toda a Família Viradouro, que tanto a respeitava e admirava. Neste momento de profunda tristeza, desejamos força aos amigos, fãs e familiares", escreveu o perfil oficial da agremiação.