PRF apreende carga de R$ 20 milhões que inclui iPhones e celulares da linha Galaxy

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na última segunda-feira, 20, cerca de R$ 20 milhões em itens que entraram no Brasil de forma ilegal e que estavam em uma carreta na cidade de Itapema, Santa Catarina. Desse valor, R$ 14,4 milhões eram de celulares considerados topo de linha, como os modelos iPhone 17, da Apple, e Galaxy S26 Ultra, da Samsung.

Segundo a PRF, a apreensão ocorreu após troca de informações entre os Estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, o que permitiu identificar e interceptar o veículo antes que as mercadorias fossem distribuídas no mercado clandestino.

Os 900 aparelhos da Apple e os 832 da Samsung entraram no Brasil de forma ilegal, o que configura como crime de contrabando, importação de mercadoria proibida ou sem autorização de órgãos reguladores e descaminho (sonegação de impostos de produtos permitidos).

Além dos celulares, a PRF informou que a carga trazia outras mercadorias estrangeiras:

- 2.500 relógios inteligentes;

- Sete paletes repletos de suplementos alimentares;

- Quatro paletes com insumos químicos utilizados na fabricação de medicamentos;

- Dois equipamentos importados para a realização de exames e análises oftalmológicas, avaliados em R$ 150 mil cada um.

Por se tratar de crimes federais, os materiais apreendidos e o veículo foram encaminhados para a sede da Polícia Federal em Itajaí (SC). Posteriormente, as mercadorias serão destinadas à Receita Federal. Conforme a legislação brasileira, os responsáveis pelo transporte e receptação desse tipo de material podem pegar penas que, somadas, ultrapassam os 9 anos de reclusão.