Incêndio atinge depósito da Águas do Rio na Baixada

Rio - Um incêndio atingiu, na tarde desta terça-feira (21), um depósito da concessionária Águas do Rio localizado na Avenida Guandu, no bairro Jardim Alvorada, em Queimados, na Baixada Fluminense. O local fica próximo à Rodovia Presidente Dutra.





Equipes do Corpo de Bombeiros do quartel de Nova Iguaçu foram acionadas para combater as chamas e conseguiram controlar o fogo. Não houve registro de feridos.



Segundo a Águas do Rio, o incêndio teve início em uma área de vegetação situada ao lado da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Queimados e acabou se espalhando até o depósito onde eram armazenadas tubulações utilizadas pela concessionária.



Em nota, a empresa informou que parte dos tubos guardados no local foi atingida pelo fogo, mas ressaltou que a operação da estação não sofreu impactos.



“A brigada de incêndio da concessionária atuou imediatamente, e o Corpo de Bombeiros controlou as chamas”, informou a Águas do Rio.



Imagens registradas por moradores nas redes sociais mostram uma grande coluna de fumaça escura se espalhando pela região, chamando a atenção de quem passava pela área. As causas do incêndio ainda não foram divulgadas.



Apesar dos danos materiais no depósito, a concessionária afirmou que os serviços prestados pela Estação de Tratamento de Esgoto seguem funcionando normalmente. As circunstâncias que provocaram o incêndio deverão ser apuradas. LEIA MAIS: Três suspeitos morrem durante confronto com a PM na Zona Norte Equipes do Corpo de Bombeiros do quartel de Nova Iguaçu foram acionadas para combater as chamas e conseguiram controlar o fogo. Não houve registro de feridos.Segundo a Águas do Rio, o incêndio teve início em uma área de vegetação situada ao lado da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Queimados e acabou se espalhando até o depósito onde eram armazenadas tubulações utilizadas pela concessionária.Em nota, a empresa informou que parte dos tubos guardados no local foi atingida pelo fogo, mas ressaltou que a operação da estação não sofreu impactos.“A brigada de incêndio da concessionária atuou imediatamente, e o Corpo de Bombeiros controlou as chamas”, informou a Águas do Rio.Imagens registradas por moradores nas redes sociais mostram uma grande coluna de fumaça escura se espalhando pela região, chamando a atenção de quem passava pela área. As causas do incêndio ainda não foram divulgadas.Apesar dos danos materiais no depósito, a concessionária afirmou que os serviços prestados pela Estação de Tratamento de Esgoto seguem funcionando normalmente. As circunstâncias que provocaram o incêndio deverão ser apuradas.

Nota da Águas do Rio



"Na tarde desta terça-feira (21), um incêndio em um terreno ao lado do depósito de tubulações da Estação de Tratamento de Esgoto de Queimados atingiu parte dos tubos armazenados no local. Não houve feridos e a operação da unidade não foi afetada. A brigada de incêndio da concessionária atuou imediatamente, e o Corpo de Bombeiros controlou as chamas."