Empresário liderava o grupo

De acordo com o delegado André Prates, titular da DRFC, entre os presos estão três lideranças do esquema: Stefano Montovani Fernandes, Fernanda Rodrigues França e Umberto Xavier de Lima.

"Eles roubam caminhão e levam a carga para o Complexo da Maré, principalmente nas vilas do João e do Pinheiro. Fernanda e Umberto têm a função de pagar os roubadores, armazenar os medicamentos roubados e distribuir. Eles usam transporte rodoviário, através de mulas, e por despacho aéreo, burlando as empresas aéreas com documentos falsos e criando empresas de fachadas".

Segundo Prates, o chefe do esquema é o empresário Stefano Montovani Fernandes, detido em São Paulo.

"O topo da pirâmide encontra-se em São Paulo, ele é o líder da organização, extremamente perigoso, reincidente, a família dele toda já foi presa pelo mesmo crime. Ele criou pelo menos 25 empresas fantasmas, aquelas que recebem a mercadoria roubada e a partir dali vendem para o mercado clandestino e também participam de processo licenciatório", relatou.