Entenda como era o esquema

Investigações revelaram uma organização criminosa altamente sofisticada e violenta, especializada em roubos de cargas de medicamentos oncológicos e imunossupressores de alto valor de mercado, que seriam utilizados tanto na rede privada quanto na rede pública de saúde de todo o país, por processos licitatórios.

Os agentes constataram a participação do grupo em pelo menos 20 crimes semelhantes nos últimos seis meses. As equipes identificaram ainda diferentes núcleos da quadrilha, cada um responsável por uma etapa da operação: grupo de roubadores; logístico-financeiro intermediário; logístico-financeiro final; e suporte territorial.

O esquema ia além do roubo das cargas. Após as ações criminosas, feitas por homens fortemente armados, os medicamentos eram levados para áreas dominadas pelo Terceiro Comando Puro, no Complexo da Maré, onde ocorria a redistribuição da carga. As equipes também identificaram membros do bando responsáveis por aliciar funcionários de transportadoras para obter informações privilegiadas sobre rotas e cargas.