Ordem de desfiles é sorteada

As escolas de samba das Séries Prata e Bronze, que representam a 3ª e 4ª divisão do carnaval, respectivamente, já conhecem a ordem em que entrarão na Avenida no Carnaval de 2027. O sorteio foi feito na noite de segunda-feira.

A edição de 2027 será a menor da Série Prata dos últimos anos. A redução no número de participantes ocorreu após o cancelamento dos rebaixamentos da Inocentes de Belford Roxo e da Unidos do Jacarezinho na Série Ouro. Além disso, a Acadêmicos de Santa Cruz conquistou o acesso, enquanto a São Clemente, vice-campeã geral da Série Prata, também subiu de divisão.