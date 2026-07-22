Desfiles da Série Prata em 2027

Dia 12/02 (sexta-feira)
Unidos de Lucas
Rosa de Ouro
União do Parque Curicica
Unidos de Vila Santa Teresa
Arrastão de Cascadura
Renascer de Jacarepaguá
Independentes de Olaria
Leão de Quintino
Sereno de Campo Grande
Tradição
Tubarão de Mesquita
A. do Engenho da Rainha
Dia 13/02 (sábado)
Império da Tijuca
Mocidade Unida do Santa Marta
Boi da Ilha do Governador
Flamanguaça
Unidos de Cosmos
Império da Uva de Nova Iguaçu
Acadêmicos da Rocinha
Acadêmicos do Cubango
Acadêmicos da Abolição
Alegria do Vilar
Feitiço Carioca
Lins Imperial