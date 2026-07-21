Vazamento de gás é registrado em obra da Sabesp na zona oeste de SP

Um vazamento de gás ocorreu em uma obra da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) na zona oeste de São Paulo na manhã desta terça-feira, 21. Segundo a empresa, uma rede de gás foi atingida acidentalmente durante a manutenção de esgoto no Jardim Bonfiglioli. Não houve vítimas.

A Companhia de Gás de São Paulo (Comgás) informou que foi acionada por volta da 10h09 para atender uma ocorrência de "dano na rede de gás encanado causado por obras de terceiros". A companhia afirma que a equipe chegou ao local, Avenida Professor Lucas de Assunção, 27, por volta das 10h33 e eliminou o vazamento.

Em nota, a Sabesp afirmou que "antes do início dos serviços, a Sabesp consultou o cadastro disponibilizado pela concessionária de gás, realizou a marcação da rede em campo com base nas informações fornecidas e executou sondagens de segurança".

"A escavação foi realizada fora da faixa de segurança identificada a partir desses procedimentos", acrescentou a Sabesp, que afirmou ainda que, assim que a ocorrência foi identificada, interrompeu os serviços, isolou a área e acionou a Comgás para o fechamento da rede.

"A Sabesp permanece no local acompanhando os trabalhos e, em conjunto com a Comgás, realiza a apuração técnica para determinar as circunstâncias e a causa da ocorrência", concluiu.

O vazamento é ao menos o quinto incidente relacionado a obras da Sabesp em menos de três meses. Na última semana, uma cratera se abriu durante uma obra executada por uma empresa terceirizada da Sabesp, deixando nove pessoas desabrigadas e três imóveis interditados preventivamente. Não houve vítimas.

Em maio, uma explosão durante uma obra no Jaguaré, na zona oeste da capital, matou uma pessoa, deixou três feridos e provocou danos em dezenas de imóveis. Após o acidente, a Defesa Civil interditou dez residências, cerca de 160 pessoas ficaram desalojadas e moradores de um condomínio também precisaram deixar temporariamente seus apartamentos.

Quase um mês depois, a Sabesp anunciou um pacote de medidas para reforçar a segurança nas obras, incluindo a ampliação do número de fiscais e o monitoramento dos serviços por câmeras com inteligência artificial até o fim deste ano.

Já no início de julho, um vazamento de gás durante outra obra da companhia, na região da República, no centro da capital, mobilizou equipes de emergência. Não houve vítimas.

No dia 9 de julho, um outro incidente ocorreu durante uma intervenção da companhia em frente a uma hamburgueria. Um vazamento de água alagou a calçada e atingiu parte da fachada do estabelecimento. O episódio foi registrado em vídeo por uma funcionária da empresa e divulgado nas redes sociais.