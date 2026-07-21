Morre Rosa May Sampaio, designer de interiores e mãe da atriz Guilhermina Guinle

A designer de interiores Rosa May Sampaio morreu nesta terça-feira, 21, aos 77 anos, em São Paulo. Segundo comunicado da família em seu perfil nas redes sociais, ela faleceu dormindo, por causas naturais.

"Hoje nos despedimos de uma mulher inspiradora, cuja dedicação, visão e humanidade, deixaram uma marca incrível em nossas vidas e na vida de todos que tiveram a honra de conhecê-la", diz a nota.

Quem foi Rosa May Sampaio?

Rosa nasceu no Rio de Janeiro em 1949 e, ao longo de mais de três décadas, comandou o escritório que leva seu nome e assinou projetos residenciais e comerciais no Brasil e no exterior, se tornando referência pela integração entre arquitetura, paisagismo, design e obras de arte.

Ela deixa quatro filhos: a atriz Guilhermina Guinle, o executivo Raphael Guinle, o cineasta Charly Braun e o advogado Pedro Braun Sampaio. Os dois primeiros foram frutos da relação com Luiz Eduardo Guinle, filho do notório fundador do Copacabana Palace, Octávio Guinle.

A cerimônia de despedida será nesta quarta, 22, no Cemitério Parque Morumby, das 10h às 13h.