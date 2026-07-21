Rock in Rio 2026: ingressos para o dia de Elton John esgotam

O Rock in Rio anunciou nesta terça-feira, 21, que os ingressos para o dia em que o cantor britânico Elton John se apresenta no festival, 7 de setembro, estão esgotados. Além dele, nomes como Gilberto Gil, Jon Batiste e Laufey também estão entre os confirmados da data.

Apenas os dias 4, 5 e 13 de setembro, quando as bandas Foo Fighters, Avenged Sevenfold e Twenty One Pilots serão headliners, respectivamente, estão disponíveis. Os ingressos para ver nomes como Calvin Harris, Black Eyed Peas, Ne-Yo, Stray Kids, Jamiroquai, Maroon 5 e Demi Lovato também estão esgotados.

A edição deste ano do Rock in Rio 2026 ocorre entre os dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro. O festival espera receber cerca de 100 mil pessoas por dia no evento. Ao todo, são 1,3 mil artistas se apresentando em 190 shows.

Como comprar ingressos para o Rock in Rio 2026?

Os ingressos custam entre R$ 435 (meia-entrada Gramado) e R$1.950 (inteira Comfort Zone) por dia de festival. Localizada ao lado do palco principal, a Comfort Zone terá uma vista privilegiada dos shows, além de contar com bares e banheiros exclusivos.

Clientes Itaú poderão pagar os ingressos em até 8x sem juros no cartão de crédito, além de ter acesso a 15% de desconto. Já clientes de outros bancos poderão parcelar a compra em até 6x sem juros. O pagamento também poderá ser feito por Pix, sem descontos.

A venda de ingressos para o Rock in Rio é exclusivamente digital, sem bilheteria física, e coordenada pela Ticketmaster.

Após a compra, os ingressos serão disponibilizados através do Quentro.