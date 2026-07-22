Elenco de 'Jogada de Risco' reúne atriz de Pantera Negra', humorista e estrelas da TV

O Globoplay estreia nesta quinta-feira, 23, a série original Jogada de Risco, produção que mostra os bastidores do futebol e acompanha as disputas que acontecem longe dos gramados. Idealizada por Cauã Reymond, a trama reúne um elenco conhecido da televisão, do cinema e do streaming, além de um nome que chega ao projeto com trajetória internacional.

Entre os destaques está Nabiyah Be, atriz que participou de Pantera Negra e da série Daisy Jones & The Six. Filha brasileira do cantor, compositor e multi-instrumentista jamaicano Jimmy Cliff, que morreu em novembro de 2025, ela faz sua primeira produção brasileira após passar 14 anos morando nos Estados Unidos e construir a carreira entre Hollywood e a Broadway.

Em entrevista ao Gshow, Nabiyah afirmou que vê a série como um marco em sua trajetória profissional. "Comecei a minha carreira lá fora, fiz Pantera Negra, Daisy Jones & The Six, então essa é a minha primeira série brasileira depois de 14 anos nos Estados Unidos. Passei por Hollywood, pela Broadway e agora estou voltando para o Globoplay", declarou.

Além dela, Jogada de Risco é liderada por Cauã Reymond, que também assina a idealização do projeto. O elenco conta ainda com artistas de experiências em diferentes gêneros e formatos de produção: Letícia Colin, Bruna Griphao, Marcos Frota, Mariana Sena, Marcelo Adnet, Juan Paiva, Rodrigo Lombardi, Maurício Mattar, Maria Bopp, Cauê Campos e Breno Ferreira.

A história acompanha o universo do futebol por uma perspectiva que vai além das partidas. A série explora negociações milionárias, relações de poder, disputas de influência e interesses pessoais que movimentam os bastidores do esporte, mostrando como decisões tomadas fora de campo podem ser tão decisivas quanto o resultado de um jogo.