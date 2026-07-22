Dan Stulbach relembra vilão de 'Mulheres Apaixonadas' após cena em 'Quem Ama Cuida'

Uma cena de Quem Ama Cuida chamou a atenção do público nesta semana. Na trama, Ademir (Dan Stulbach) se surpreende ao descobrir que a esposa, Dora (Mariana Ximenes), começou a praticar beach tennis e pega a raquete usada por ela, o que acabou despertando lembranças de outro personagem marcante da carreira do ator: Marcos, de Mulheres Apaixonadas.

Na novela exibida em 2003, Marcos era um homem controlador e violento que aterrorizava a esposa, Raquel (Helena Ranaldi). O personagem entrou para a história da teledramaturgia por protagonizar cenas de agressão com uma raquete, tornando o objeto um dos símbolos mais lembrados da trama. O papel também marcou a trajetória de Dan Stulbach na televisão.

A repercussão da cena em Quem Ama Cuida não pegou o ator de surpresa. Ao Gshow, Dan contou que já imaginava que o público faria a associação entre os dois personagens. "Claro que, quando olhei a raquete, eu já sabia que teria a cena, eu lembrei, todo mundo comentou. A gente falou sobre isso. Mas na hora da cena, eu fiz o Ademir brincando com a raquete. Não fiz o Marcos novamente", declarou.

O ator também disse que se sente grato por ver o personagem continuar vivo na memória do público mesmo após tantos anos. "De tantos personagens que eu fiz, de tantos vilões que já existiram por aí, ser sempre lembrado. Não tem como não ser feliz e não se sentir agradecido."