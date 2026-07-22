Morre o jornalista Carlos Bastos, que participou do lançamento do 'Jornal Nacional'

O jornalista Carlos Henrique Esquivel Bastos morreu na terça-feira, 21, aos 91 anos, em Porto Alegre, em decorrência de complicações cardíacas e renais. Ele estava internado no Hospital Moinhos de Vento desde o dia 11 de julho.

Com uma trajetória de quase 70 anos no jornalismo, Bastos teve uma carreira marcada pela cobertura política no Rio Grande do Sul.

Nascido em Passo Fundo, em 1934, era filho de pai brasileiro e mãe argentina. Iniciou a vida profissional em 1955, no jornal O Clarín, em Porto Alegre, e, ao longo das décadas, passou por veículos impressos, emissoras de rádio e de televisão.

Entre os momentos mais importantes de sua carreira está a participação no lançamento do Jornal Nacional, em 1969. Também ocupou cargos de liderança no Grupo RBS, onde foi chefe de reportagem da Zero Hora e da Rádio e TV Gaúcha, além de dirigir os departamentos de jornalismo e esporte, incluindo o Jornal do Almoço.

Além da atuação nas redações, Bastos também foi superintendente de Comunicação Social da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e secretário de Comunicação no governo de Alceu Collares.

Ele deixa a esposa, Ana Maria Lopes de Almeida Bastos, quatro filhos e quatro netos.