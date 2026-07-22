'Elize: Sombras de Uma Mulher' estreia no streaming; veja outras produções que exploram o caso

Quatorze anos após o assassinato de Marcos Matsunaga ganhar os holofotes como um dos casos criminais mais repercutidos do Brasil, a história tem uma nova adaptação. A partir desta quarta-feira, 22, a Netflix disponibiliza Elize: Sombras de Uma Mulher, longa de ficção inspirado na trajetória de Elize Matsunaga e nos acontecimentos que antecederam o crime ocorrido em 2012.

Diferentemente de produções documentais, o filme aposta na dramatização para retratar os bastidores da relação entre Elize e Marcos, explorando os conflitos, as tensões e o desgaste do casamento. A obra amplia o universo já apresentado em outras produções audiovisuais sobre o caso e reacende o interesse do público por uma história que marcou o noticiário brasileiro.

Estrelado por Lorena Comparato, o longa acompanha a trajetória de Elize, desde sua ascensão social após o casamento com o empresário Marcos Matsunaga até o desfecho que chocou o País. O roteiro, assinado por Raphael Montes e Mariana Torres, aposta em um suspense psicológico para reconstruir momentos da vida do casal que não foram registrados durante a investigação.

A direção é de Felipe Vellas, e o elenco ainda conta com Henrique Kimura, Miwa Yanagizawa, Julia Shimura e Denise Weinberg. A produção preserva os fatos conhecidos do caso, mas utiliza recursos da ficção para imaginar conversas, conflitos e situações íntimas vividas pelos personagens.

Um crime que marcou o Brasil

O caso aconteceu em maio de 2012. Marcos Matsunaga, executivo da Yoki, foi morto com um tiro dentro do apartamento onde morava com Elize, em São Paulo. Em seguida, seu corpo foi esquartejado e abandonado em diferentes pontos da Região Metropolitana.

Durante as investigações, Elize confessou o crime e afirmou ter agido após descobrir uma traição do marido e ser agredida durante uma discussão. O episódio ganhou enorme repercussão nacional, tanto pela brutalidade quanto pelos detalhes revelados ao longo do processo judicial.

Outras produções sobre o caso

Antes do lançamento de Elize: Sombras de Uma Mulher, a própria Netflix já havia abordado a história em Elize Matsunaga: Era Uma Vez um Crime, minissérie documental lançada em 2021. Dividida em 4 episódios, a produção reúne entrevistas com investigadores, advogados, familiares e com a própria Elize, além de imagens de arquivo e documentos do processo.

Outra produção que revisita o caso é Tremembé, série lançada pelo Prime Video em 2025. Inspirada em crimes reais ocorridos no Brasil, a obra retrata personagens que passaram pelo complexo penitenciário de Tremembé, incluindo Elize Matsunaga. A série também aborda outros casos de grande repercussão nacional, como os de Suzane von Richthofen e Isabella Nardoni, traçando um panorama de crimes que mobilizaram a opinião pública.

Ficção e documentário apresentam perspectivas diferentes

Embora partam da mesma história, as três produções adotam abordagens distintas. Enquanto Era Uma Vez um Crime privilegia depoimentos e a reconstrução dos fatos com base na investigação, Elize: Sombras de Uma Mulher utiliza a ficção para explorar a dimensão emocional dos personagens e imaginar acontecimentos privados que não fazem parte dos autos do processo.

Já Tremembé insere o caso em um contexto mais amplo, ao reunir diferentes histórias de crimes famosos que marcaram o Brasil. Juntas, as produções oferecem ao público perspectivas complementares sobre um episódio que continua despertando interesse mesmo anos após sua repercussão inicial.