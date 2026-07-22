Filha caçula de Angelina e Brad Pitt também recorre à Justiça para retirar o sobrenome do pai

Vivienne, filha caçula de Brad Pitt e Angelina Jolie, entrou com um pedido na Justiça para retirar oficialmente o sobrenome do pai. A jovem de 18 anos é gêmea de Knox.

Segundo documentos obtidos pela revista People, Vivienne protocolou a solicitação na Corte Superior do Condado de Los Angeles. No processo, ela pede que seu nome seja alterado de Vivienne Marcheline Jolie-Pitt para Vivienne Marcheline Jolie. O motivo informado para a mudança foi justificado como "pessoal".

Ainda de acordo com a People, a audiência que analisará o pedido já foi marcada para o dia 2 de novembro. Caberá à Justiça decidir se a alteração será oficializada.

A iniciativa de Vivienne reforça um movimento que já vinha sendo adotado por outros filhos de Jolie e Pitt. Recentemente, Maddox, de 24 anos, e Zahara, de 21, avançaram em seus processos para retirar o sobrenome do pai. Ambos publicaram anúncios legais comunicando a intenção de alterar seus nomes, uma etapa exigida pela legislação da Califórnia antes da análise judicial.

Em 2024, Shiloh conseguiu autorização para retirar legalmente o sobrenome do ator e passou a usar apenas Shiloh Jolie. Antes mesmo do pedido apresentado agora à Justiça, Vivienne já havia sido creditada como Vivienne Jolie em seu trabalho no musical The Outsiders, da Broadway.

Por que os filhos estão tirando o sobrenome de Brad Pitt?

A decisão acontece após anos de relatos sobre o desgaste na relação entre Pitt e os filhos desde a separação do ator de Jolie, em 2016, com quem teve um relacionamento de uma década. Segundo a People, Pitt hoje mantém "praticamente nenhum contato" com os filhos adultos.

Ainda de acordo com a revista, uma fonte próxima ao ator atribuiu esse distanciamento a um processo de alienação parental, afirmando que a situação seria resultado de uma "campanha prolongada" que teria afastado os filhos do pai.

Em 2023, chegou a circular nas redes sociais uma declaração feita por Pax anos antes, quando ele tinha 16 anos, dizendo que Pitt era um "ser humano péssimo" e que os filhos tinham medo de ficar em sua presença.

Além disso, a intensa disputa judicial em torno da separação envolveu uma acusação de violência doméstica contra o ator, que teria sido o estopim para o afastamento, um processo envolvendo a venda de ações de uma vinícola e o ator pedindo acesso às mensagens privadas da ex.

Juntos, Angelina e Brad Pitt tiveram seis filhos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e os gêmeos Vivienne e Knox.