'Dona Flor', 'Bye Bye Brasil' e mais: filmes que fizeram de Barretão um gigante do cinema

A morte de Luiz Carlos Barreto, o Barretão, nesta quarta-feira, 22, aos 98 anos, encerra a trajetória de um dos grandes nomes do cinema brasileiro das últimas décadas. Produtor, diretor, fotógrafo e empresário, ele participou de obras que marcaram diferentes gerações e atravessaram momentos importantes da história do audiovisual nacional.

Ao longo da carreira, Barretão esteve por trás de filmes que conquistaram recordes de bilheteria, chegaram ao Oscar e se tornaram referências culturais. Em alguns deles, assinou a produção; em outros, também atuou como diretor, roteirista ou diretor de fotografia. Relembre alguns dos principais títulos de sua trajetória:

'Vidas Secas' (1963)

Antes de se tornar um dos mais importantes produtores do País, Luiz Carlos Barreto assinou a direção de fotografia de Vidas Secas, adaptação do clássico de Graciliano Ramos.

O longa acompanha a dura caminhada de Fabiano, Sinhá Vitória, os dois filhos do casal e a cachorra Baleia pelo sertão nordestino, enquanto tentam sobreviver à seca, à fome e às dificuldades impostas pela natureza e pelas desigualdades sociais. A obra retrata a luta constante da família por dignidade em meio à extrema pobreza.

'Terra em Transe' (1967)

Barretão voltou a assinar a fotografia em Terra em Transe, produção que retrata uma intensa disputa pelo poder no fictício país sul-americano de Eldorado.

A história acompanha o poeta e jornalista Paulo Martins, que rompe com seu antigo aliado ao perceber suas ambições políticas e passa a integrar o grupo de opositores. A trama aborda conflitos políticos, interesses pessoais e disputas por influência em meio a um cenário de instabilidade.

'Dona Flor e Seus Dois Maridos' (1976)

Em Dona Flor e Seus Dois Maridos, Barretão atuou na produção do longa, dirigido por seu filho Bruno Barreto, com roteiro que contou com a colaboração de Eduardo Coutinho e do próprio Bruno.

Ambientada na Bahia durante os anos 1940, a história gira em torno de Dona Flor, que, após a morte do marido Vadinho, tenta reconstruir a vida ao lado de um homem completamente diferente dele. A aparente tranquilidade do novo casamento, porém, é abalada quando o espírito do primeiro marido reaparece, colocando a protagonista diante de um conflito entre estabilidade e paixão.

'Bye Bye Brasil' (1980)

Em Bye Bye Brasil, Barretão participou da produção de uma história que percorre diferentes regiões do País por meio da Caravana Rolidei, grupo de artistas itinerantes que leva espetáculos a cidades onde a televisão ainda não havia chegado.

Durante a viagem, o trio principal ganha a companhia de um sanfoneiro e de sua esposa. Juntos, cruzam o Brasil em uma jornada que revela transformações sociais, culturais e econômicas vividas pelo País.

'O Quatrilho' (1995)

Ambientado no interior do Rio Grande do Sul no início do século 20, O Quatrilho acompanha a convivência de dois casais de imigrantes italianos que decidem dividir a mesma casa para enfrentar as dificuldades da vida no campo.

Com o passar do tempo, o relacionamento entre eles muda de rumo quando surge uma paixão inesperada entre integrantes dos dois casais. A decisão de fugir para viver esse amor provoca consequências profundas para todos os envolvidos e transforma completamente suas vidas.

'O Que É Isso, Companheiro?' (1997)

Indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional, O Que É Isso, Companheiro? está entre os títulos de maior reconhecimento internacional produzidos por Barretão.

A trama acompanha dois jovens que ingressam na luta armada durante a ditadura militar brasileira. Depois que um dos integrantes do grupo é preso, os militantes elaboram um plano para sequestrar o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, usando a ação como forma de negociar a libertação de presos políticos.

'Última Parada 174' (2008)

Inspirado na trajetória de Sandro, o longa retrata uma sucessão de episódios marcados pela violência e pela exclusão social desde a infância do protagonista.

Após perder a mãe ainda criança, ele passa a viver nas ruas do Rio de Janeiro, onde enfrenta o abandono, o contato com as drogas e testemunha a Chacina da Candelária. Em meio às dificuldades, alimenta o sonho de se tornar compositor de rap enquanto tenta encontrar uma oportunidade para mudar de vida.

'Lula, o Filho do Brasil' (2009)

Produzido por Barretão, Lula, o Filho do Brasil acompanha a infância e a juventude de Luiz Inácio Lula da Silva, desde o nascimento no sertão de Pernambuco até a mudança da família para São Paulo.

A trama mostra os desafios enfrentados por dona Lindu para criar os filhos sozinha, as dificuldades impostas pela pobreza, a migração em busca de melhores condições de vida e a convivência com um pai ausente e violento. O filme retrata a formação pessoal de Lula a partir das experiências vividas ao lado da família.