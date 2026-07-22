Plataforma gratuita de empréstimo digital tem mais de 24 mil obras

O livro Torto arado, de autoria do escritor baiano Itamar Vieira Junior, é o título mais emprestado gratuitamente nos últimos 30 dias na plataforma MEC Livros, do Ministério da Educação (MEC), que contabiliza 3.704 empréstimos.

O romance brasileiro, que conta a história de duas irmãs, Bibiana e Belonísia, marcadas por um acidente com faca na infância, e que vivem em uma pequena propriedade rural no sertão da Bahia, é seguida por duas obras estrangeiras na preferência do público, no último mês: Noites brancas, de Fiódor Dostoiévski, com 3.376 empréstimos, e A vegetariana, de Han Kang, Prêmio Nobel de Literatura em 2024, com 2.385 empréstimos.

Nesta terça-feira (21), o Ministério da Educação divulgou os dez títulos líderes de acessos digitais, no período.

Confira a lista:

Torto arado – Itamar Vieira Junior (3.704 empréstimos);

Noites brancas – Fiódor Dostoiévski (3.376 empréstimos);

A vegetariana – Han Kang [Prêmio Nobel de Literatura 2024] (2.385 empréstimos);

A cabeça do santo – Socorro Acioli (1.852 empréstimos);

Crime e castigo – Fiódor Dostoiévski (1.588 empréstimos);

Noites brancas – Fiódor Dostoiévski / Tradução alternativa (1.040 empréstimos);

Oração para desaparecer – Socorro Acioli (976 empréstimos);

Chico Bento: natureza e os biomas brasileiros – Mauricio de Sousa (969 empréstimos);

Capitães da areia – Jorge Amado (763 empréstimos);

Harry Potter e a pedra filosofal – J.K. Rowling (699 empréstimos).

Leituras finalizadas

Quando considerado o ranking de leituras finalizadas, o destaque da plataforma é o livro nacional A cabeça do santo, que registra 8.981 conclusões.

A obra foi desenvolvida pela jornalista e escritora cearense Socorro Acioli, em uma oficina do escritor e ativista colombiano Gabriel García Márquez, vencedor do Prêmio Nobel da Literatura em 1982.

O livro narra a história de um jovem que descobre ter o dom de ouvir as preces de mulheres para Santo Antônio.

A obra A cabeça do santo é seguida por A vegetariana, com 5.616 leituras completas.

Usuários

O MEC Livros registra mais de 1 milhão de usuários, 618.677 empréstimos virtuais e 384 mil horas de leitura.

Ao considerar o número de cadastros por unidade da federação, São Paulo lidera com 227.121 usuários, seguido pelo estado do Rio de Janeiro (91.523), Minas Gerais (88.898), Bahia (61.975) e Ceará (54.560).

Desde o lançamento da plataforma, mais de 139.091 livros foram lidos integralmente pelos usuários, com conclusão de 90% ou mais do conteúdo.

Os acessos à plataforma pela versão web responde por 52% do tempo de uso (199.116 horas), enquanto o aplicativo para dispositivos móveis acumula 186.419 horas, sendo que o sistema Android registra 37% do tempo de acesso (142.410 horas), e o sistema iOS soma 11% (44.009 horas).

Como funciona

Para ter acesso às obras, basta acessar o site do MEC Livros ou o aplicativo do MEC Livros no Google. É preciso fazer o login com a conta do Gov.br para validar a entrada no sistema.

É permitido o empréstimo de até duas obras por mês por Cadastro de Pessoa Física (CPF).

O usuário pode buscar um livro pelo título ou autor. Com base na pesquisa, a plataforma pode sugerir títulos semelhantes.

Ao clicar na capa da obra que deseja pegar emprestada, há a opção de ler o resumo sobre a obra e no botão “Mais informações” é possível verificar a editora, data de publicação, número de páginas, idioma, categoria e se a obra é de domínio público.

O interessado deverá verificar se o livro selecionado está disponível para leitura ou se há fila de espera. Se disponível, basta clicar no ícone azul “Emprestar e Ler”. A leitura é imediata após a confirmação de escolha do título.

No fim do prazo de empréstimo, que são 14 dias, o usuário pode optar pela renovação do empréstimo pelo mesmo período ou pela devolução do título.

Somente após a devolução do livro será possível tomar um novo livro emprestado.

Os usuários que tiverem lido ao menos 10% da obra poderão devolvê-la antecipadamente e fazer um novo empréstimo. O mesmo vale para quem já tiver concluído 90% ou mais do conteúdo e desejar encerrar a leitura antes do prazo.

MEC Livros

Lançada em abril deste ano, a plataforma MEC Livros tem os objetivos de ampliar o acesso à leitura literária em ambiente digital, valorizar o patrimônio bibliográfico brasileiro e fortalecer o acesso ao conhecimento e à diversidade cultural.

O acervo oferece gratuitamente mais de 25,4 mil obras, entre elas as de domínio público, que são as livres de restrições autorais.

Ao todo, são cerca de 17,6 mil livros nacionais e estrangeiros traduzidos para a língua portuguesa e outras 7,8 mil obras nas versões originais, em inglês e espanhol.

O portal tem recursos de acessibilidade, com opções de ajuste de fonte e contraste, suporte para pessoas com dislexia e compatibilidade com leitores de tela.

O aplicativo para dispositivos digitais contabiliza as experiências do usuário no MEC Livros e pode sugerir personalização de leitura e notificações automatizadas.

A plataforma conta com a parceria com a Fundação Biblioteca Nacional.

O Ministério da Educação anunciou que negocia parcerias também com outras instituições, como a Academia Brasileira de Letras (ABL), a Edições Câmara, o Instituto Mojo e a Companhia Editora de Pernambuco (Cepe).