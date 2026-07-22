Idoso é resgatado de carro submerso após fortes chuvas no Rio Grande do Sul

Um idoso de 80 anos foi socorrido na terça-feira, 21, de um carro submerso durante as fortes chuvas no Rio de Grande do Sul. Osvaldo Barea foi retirado do automóvel e passa bem.

Imagens registradas pelo empresário Edegar Passari, um dos socorristas, mostram o veículo de Barea com água até a janela. A maior parte do automóvel já estava debaixo d'água.

Edegar e o primo Jonathan Passari atuaram no salvamento do idoso. Os socorristas utilizaram uma retroescavadeira para chegar até o local.

O idoso trafegava por um estrada próxima a um rio que corta a região de Ciríaco, no norte do Estado, quando a chuva intensa causou um transbordamento repentino e arrastou o veículo.

Temporais que atingem o Rio Grande do Sul desde a última sexta-feira, 17, já afetaram ao menos 49 municípios. O Estado segue em alerta para novas tempestades, com previsão de chuva intensa e rajadas de vento. As chuvas podem atingir volumes entre 10 e 50 milímetros por dia, podendo ultrapassar 70 milímetros em pontos isolados das regiões Nordeste, Norte, Serra, Campanha, Costa Doce e Sul.

O prefeito de Ciríaco, Odacir Mello (PT), afirmou que a prefeitura trabalha para liberar as estradas da região. "Nossa equipe já estava trabalhando. Hoje pela manhã nos reunimos com a Defesa Civil Municipal, com os nossos secretários, com a nossa equipe, e o pessoal já está trabalhando desde cedo para liberar os acessos às propriedades, para liberar as estradas, para o povo poder circular."