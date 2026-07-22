Roubo no Butantã termina com suspeito morto após intervenção de PM à paisana

Um homem, ainda não foi identificado, morreu após ser baleado por um policial militar à paisana durante uma tentativa de assalto na noite de terça-feira, 21, no Butantã, zona oeste de São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP), policiais militares foram acionados para atender a ocorrência na Rua Ari Aps. No local, foi constatado que o agente, que estava de folga, presenciou um roubo em andamento.

De acordo com a pasta, o suspeito estava armado e abordava duas vítimas que permaneciam dentro de um veículo, exigindo seus pertences. O policial interveio e efetuou disparos contra o homem, que foi atingido.

O resgate foi acionado, mas a morte foi constatada ainda no local. O suspeito foi o único ferido durante a ação.

Com o homem baleado, os policiais apreenderam um revólver calibre .32. Os objetos roubados das vítimas foram recuperados e devolvidos aos proprietários. A arma utilizada pelo policial militar também foi recolhida para perícia.

O caso foi registrado no 14º Distrito Policial (Pinheiros) como roubo, posse ou porte ilegal de arma de fogo e morte decorrente de intervenção policial.