Fernanda Torres e outros artistas lamentam a morte do diretor Luiz Carlos Barreto: 'Devo a ele'

Artistas, familiares e amigos prestaram homenagens a Luiz Carlos Barreto nesta quarta-feira, 22, após a morte do cineasta, aos 98 anos. Conhecido como Barretão, ele foi um dos maiores nomes da história do cinema brasileiro e estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, por causa de uma infecção pulmonar decorrente de uma pneumonia.

Entre as primeiras manifestações esteve a da atriz Fernanda Torres, que relembrou a importância do produtor para o início de sua trajetória no cinema. Em publicação nas redes sociais, ela escreveu: "O maior. Devo a ele a minha entrada no cinema, e o cinema deve a ele tudo."

Fernanda integrou o elenco de O Que É Isso, Companheiro? (1997), dirigido por Bruno Barreto e produzido por Luiz Carlos Barreto. O longa foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro.

Gloria Pires

Gloria Pires também prestou homenagem ao cineasta. Em publicação no Instagram, a atriz compartilhou uma foto ao lado do produtor e enviou uma mensagem de carinho à família. "Barretão, guerreiro do cinema brasileiro, descanse em paz. Aqui, meu amor à família Barreto, que é um pouco minha também", escreveu.

Miguel Falabella

Miguel Falabella destacou a convivência com o produtor e sua contribuição para o audiovisual brasileiro. "Tive a honra e o privilégio de ter convivido com esse homem de extrema elegância, humor e afeto genuínos. Muito obrigado pelo abraço sempre carinhoso. Nosso grande Barretão vai fazer falta! O cinema brasileiro te aplaude, querido!", publicou.

Matheus Nachtergaele

Em entrevista à GloboNews, Matheus Nachtergaele falou emocionado sobre a perda e ressaltou a influência de Barretão em sua carreira.

"Estou bem triste, ainda sob impacto da notícia, mas também entendendo que a vida do Luiz Carlos foi uma vida plena. A história do nosso cinema não seria a mesma sem o Luiz Carlos. A minha, com certeza, não. Antes mesmo de fazer televisão, quando fazia teatro, fui convidado pelo Bruno Barreto, filho de Luiz Carlos, para interpretar um personagem grande e importante no filme O Que É Isso, Companheiro?", disse.

"Ele produziu, dirigiu, fotografou alguns dos maiores filmes do cinema brasileiro. Obrigado, Luiz Carlos, por tudo, pela grande obra que você fez direta e indiretamente durante toda a sua vida. É um dia de luto para o Brasil, não só para o cinema", completou.

Cláudia Abreu

Cláudia Abreu também relembrou o período em que trabalhou com o produtor e a campanha de O Que É Isso, Companheiro? no Oscar.

"Barretão. Que figura maravilhosa, gentil e tão importante pro nosso cinema! Fizemos juntos O Que É Isso, Companheiro? e tenho muitas lembranças divertidas de nossa aventura no Oscar concorrendo a melhor filme estrangeiro. Ele formava uma dupla imbatível com a querida Lucy fazendo filmes inesquecíveis e também na defesa incansável do nosso cinema. Um beijo carinhoso pra Lucy, Bruno, Paula, Júlia e pra toda a família", escreveu.

Simone Zuccolotto

A jornalista Simone Zuccolotto também lamentou a morte nas redes sociais. "Luiz Carlos Barreto é o cinema brasileiro. Sua luta, seu cinema, sua vida, seu cheiro. A pessoa que me ensinou tanto. A família de cinema que me acolheu. Que imensa tristeza. Todo meu carinho à família Barreto", publicou.

José Joffily

Amigo de longa data de Barretão, o diretor e roteirista José Joffily destacou, em participação na GloboNews, a liderança exercida pelo cineasta no audiovisual nacional.

"O Barreto tinha, de saída, uma grande qualidade: era uma pessoa desassombrada no desejo e na vontade de fazer o cinema brasileiro. Então, ele tinha essa liderança e era uma lenda. Ele era uma identidade que nos representava com aquele entusiasmo e otimismo que também contagiavam todos nós", afirmou.

Patrícia Pillar

Patrícia Pillar também lamentou a morte de Luiz Carlos Barreto e relembrou a parceria com o produtor durante as filmagens de O Quatrilho (1995), longa produzido pela L.C. Barreto e indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro.

Em homenagem publicada nas redes sociais, a atriz destacou a importância do cineasta para sua trajetória e para o cinema nacional. "Recebo a notícia da partida do meu querido amigo Luiz Carlos Barreto com o coração apertado, mas cheio de gratidão", iniciou.

"Essa foto com ele e Glorinha é de um tempo que carrego com muito carinho: as filmagens de O Quatrilho, filme que devo à generosidade e à visão da L.C. Barreto, a produtora que ele construiu ao lado de Lucy Barreto, fundamental para o cinema brasileiro. Barretão, como era conhecido, foi um dos grandes responsáveis por transpor nossas histórias para o mundo, com uma coragem que inspirou gerações de cineastas", completou.

Ao final, ela destacou: "Minha solidariedade e carinho à Lucy, à Paula, ao Bruno e a toda a família Barreto. O cinema brasileiro perde hoje um de seus maiores nomes."

Gabriel Barreto

O neto do cineasta, o músico Gabriel Barreto, fez uma homenagem emocionante ao avô em uma publicação no X (antigo Twitter).

"De alguma forma, achava que você viveria mais do que todos nós. Hoje, acordei com a notícia de que meu avô, Luiz Carlos Barreto, faleceu aos 98 anos. Ele era um gigante em nossa família e no Brasil, uma verdadeira estrela-guia em minha vida. Meu Deus, vovô, que saudade. Estou com minha família no Brasil em espírito e queria muito poder viver o luto e celebrar a vida dele ao lado deles neste exato momento. Farei isso em breve, mas, agora, é extremamente difícil estar tão longe dessa família incrível", escreveu.

Quem foi Luiz Carlos Barreto

Conhecido como Barretão, Luiz Carlos Barreto dedicou mais de seis décadas ao audiovisual brasileiro e se tornou um dos principais nomes da história do cinema nacional. Integrante do movimento Cinema Novo, foi responsável por impulsionar produções que marcaram o cinema brasileiro dentro e fora do País.

Ao longo da carreira, participou da produção de mais de 100 obras, entre elas Dona Flor e Seus Dois Maridos. Além de produtor e cineasta, era formado em Letras e também atuou como jornalista e fotojornalista.

Casado há 71 anos com Lucy Barreto, deixa a esposa, os filhos Bruno e Paula Barreto, nove netos e oito bisnetos. Ele também era pai de Fábio Barreto, diretor que morreu em 2019, aos 62 anos, após passar quase uma década em coma em consequência de um acidente de carro.

O velório de Luiz Carlos Barreto será realizado nesta quinta-feira, 23, a partir das 11h, no Palácio da Cidade, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Em seguida, o corpo será cremado no Memorial do Caju.