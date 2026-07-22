Lula decreta luto por Luiz Carlos Barreto: 'O cinema brasileiro deve muito a ele'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou luto oficial de três dias pela morte do produtor e cineasta Luiz Carlos Barreto, o Barretão, que morreu nesta quarta-feira, 22, aos 98 anos. Considerado um dos maiores nomes da história do cinema brasileiro, ele deixa um legado de mais de seis décadas dedicadas ao audiovisual nacional.

Ao anunciar a homenagem, Lula afirmou que "o cinema brasileiro deve muito a Luiz Carlos Barreto" e classificou o produtor como "o mais importante produtor do cinema nacional nos últimos cinquenta anos".

"Seu amor pelo Brasil, seu talento e, sobretudo, seu espírito inquieto o transformaram no mais importante produtor do cinema nacional nos últimos cinquenta anos. Em reconhecimento à sua obra e à sua contribuição para a cultura brasileira, decreto luto oficial de três dias", escreveu o presidente.

Na mensagem, Lula também destacou a atuação de Barretão desde o Cinema Novo, seu papel na defesa do audiovisual brasileiro e a contribuição para a consolidação da indústria cinematográfica nacional. Ao final da nota, ele e a primeira-dama Janja enviaram um "abraço muito carinhoso" à família do produtor.

Luiz Carlos Barreto deixa a esposa, a produtora Lucy Barreto, os filhos Paula e Bruno Barreto, além de nove netos e oito bisnetos. O casal também teve Fábio Barreto, diretor que morreu em 2019.

Segundo a assessoria da família, o velório será realizado nesta quinta-feira, 23, às 11h, no Palácio da Cidade, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Em seguida, o corpo será cremado no Memorial do Carmo, no Caju, em cerimônia restrita aos familiares.

Leia a nota na íntegra:

"O cinema brasileiro deve muito a Luiz Carlos Barreto, que nos deixou nesta quarta-feira. Seu amor pelo Brasil, seu talento e, sobretudo, seu espírito inquieto o transformaram no mais importante produtor do cinema nacional nos últimos cinquenta anos.

Em reconhecimento à sua obra e à sua contribuição para a cultura brasileira, decreto luto oficial de três dias.

Desde o tempo do Cinema Novo, nos anos 1960, quando a arte tinha que lutar contra a censura e o autoritarismo, Barretão ocupou papel central em nossa produção cinematográfica. Ao longo das décadas seguintes, seguiu revelando talentos, viabilizando produções que marcaram época, a exemplo de "Dona Flor e Seus Dois Maridos", "O "Quatrilho" e o "O Que é Isso, Companheiro", e dando musculatura ao cinema brasileiro.

Como poucos, Luiz Carlos Barreto soube defender nossa produção audiovisual. Lutou por políticas públicas para o setor. Ajudou a criar, no Brasil, toda uma cadeia de gente talentosa e extremamente profissional que hoje nos traz o orgulho na forma de Oscars, Leões de Ouro e muito prestígio internacional.

À sua esposa, Lucy, aos seus filhos, Paula e Bruno, e a todos seus familiares, amigos e colegas, eu e Janja deixamos um abraço muito carinhoso".

Quem foi Luiz Carlos Barreto

Conhecido como Barretão, Luiz Carlos Barreto foi um dos principais produtores da história do cinema brasileiro. Produtor, cineasta, roteirista, fotógrafo e ex-fotojornalista, dedicou mais de seis décadas ao audiovisual e participou da produção de mais de 100 obras, entre elas clássicos como Dona Flor e Seus Dois Maridos, O Quatrilho (1995) e O Que É Isso, Companheiro? (1997).

Nascido em Sobral, no Ceará, iniciou a carreira como fotojornalista da revista O Cruzeiro antes de migrar para o cinema, na década de 1950. Como diretor de fotografia, trabalhou em filmes como Vidas Secas (1963), de Nelson Pereira dos Santos, e Terra em Transe (1967), de Glauber Rocha. Ao lado da esposa, Lucy Barreto, fundou a produtora LC Barreto, em 1963.

Sob a liderança da produtora, o Brasil conquistou duas indicações ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro com O Quatrilho e O Que É Isso, Companheiro?, consolidando a LC Barreto como uma das mais importantes produtoras do País.