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Elon Musk diz que fará versão 'historicamente correta'' de 'A Odisseia' com uso de IA

Elon Musk afirmou que sua plataforma de inteligência artificial (IA), Grok Imagine, produzirá nos próximos meses um longa-metragem de A Odisseia que, segundo ele, será "historicamente preciso" e fiel ao poema atribuído a Homero.

O anúncio foi feito no X, antigo Twitter, poucos dias após a estreia nos cinemas da adaptação da epopeia grega dirigida por Christopher Nolan.

"Antes do final deste ano, a Grok Imagine produzirá um longa-metragem de A Odisseia que será historicamente preciso e fiel à obra de Homero", escreveu o bilionário na plataforma.

A publicação foi acompanhada por um link para um vídeo de cerca de três minutos gerado pela Grok Imagine, que retrata uma cena entre o herói Odisseu e a ninfa Calipso.

O anúncio ocorreu poucas horas depois de Musk responder a uma sugestão de outro usuário do X, que propôs que ele investisse US$ 100 milhões (cerca de R$ 500 milhões) para que o cineasta Mel Gibson dirigisse uma adaptação de A Odisseia com "navios, armaduras, armas e elenco meticulosamente precisos historicamente, com todos os diálogos retirados diretamente do poema original e apresentados em grego homérico". Em resposta, Musk escreveu apenas: "Eu topo".

As declarações também reforçam as críticas que o empresário vem fazendo à versão de Nolan para a obra clássica. No último dia 6 de julho, Musk atacou o diretor em uma publicação no X ao comentar as escolhas de elenco do filme.

"Chris Nolan profanou Homero e se humilhou de joelhos só para cumprir as regras politicamente corretas necessárias para ganhar um Oscar. Que verme", escreveu.

Antes disso, o empresário também havia compartilhado uma publicação de outro usuário que classificava Nolan como um "covarde" por ter escalado a atriz negra Lupita Nyong'o para interpretar Helena de Troia, alegando que o diretor teria tomado a decisão por receio de ser acusado de racismo.

Musk respondeu à mensagem com a palavra "verdade" e, desde então, voltou a defender esse posicionamento em outras publicações. Em maio, ao responder a outro comentário sobre o elenco do filme, escreveu: "Chris Nolan é um racista anti-branco".

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