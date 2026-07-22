Um ano sem Ozzy Osbourne: recorde a ida do cantor a jantar com George W. Bush na Casa Branca

Nesta quarta-feira, 22, completa-se um ano da morte de Ozzy Osbourne, cantor que ajudou a definir os rumos do heavy metal como vocalista do Black Sabbath e que, ao longo da carreira, construiu uma imagem marcada por excessos, polêmicas e episódios improváveis.

Um dos mais curiosos aconteceu em maio de 2002, quando o Príncipe das Trevas cruzou os portões da Casa Branca para participar do tradicional jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, a convite da jornalista Greta Van Susteren, da Fox News.

Naquele momento, Ozzy vivia uma fase de enorme popularidade nos Estados Unidos graças ao reality The Osbournes, da MTV. O programa mostrava o cotidiano caótico da família e havia transformado o roqueiro em uma celebridade conhecida muito além do público do rock. Ao lado da esposa, Sharon Osbourne, ele circulou entre políticos, jornalistas e autoridades em um dos eventos mais prestigiados de Washington.

Durante seu discurso, o então presidente George W. Bush aproveitou a presença do músico para brincar com sua fama e arrancou risadas da plateia ao afirmar: "Ozzy, minha mãe adora o seu trabalho", em referência à ex-primeira-dama Barbara Bush, que era fã de The Osbournes. Também falou, meio em tom de brincadeira, que talvez "tenha sido um erro convidá-lo".

Ozzy nunca esqueceu a ocasião. Em sua autobiografia, Eu Sou Ozzy, contou que ficou extremamente nervoso por estar na Casa Branca, bebeu algumas taças de vinho antes do evento para aliviar a tensão e ficou embriagado. Posteriormente, em uma entrevista, ele descreveu o presidente, sem rodeios, como um "babaca".