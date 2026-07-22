ASSINE JÁ!
Geral

Polícia prende milicianos em Guaratiba

Operação desarticulou a base do grupo criminoso na comunidade do Piraquê

Polícia Civil apreendeu arma durante operação na comunidade do Piraquê, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio
Polícia Civil apreendeu arma durante operação na comunidade do Piraquê, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio -
Rio - Policiais civis desarticularam, nesta quarta-feira (22), a base operacional de uma milícia na comunidade do Piraquê, em Guaratiba, na Zona Oeste. Durante a operação, três integrantes do grupo criminoso foram capturados com uma arma e rádios comunicadores. Além disso, os agentes recuperaram dois veículos roubados, entre eles um automóvel de luxo blindado.
LEIA MAIS: Policial civil reage a assalto e atinge criminoso no Centro
fotogaleria
Milicianos forma presos durante operação em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio - Divulgação / Polícia Civil
Polícia Civil apreendeu arma durante operação na comunidade do Piraquê, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio - Divulgação / Polícia Civil
Equipes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) realizaram a operação após investigações. As diligências apontaram que os criminosos praticavam extorsões contra moradores e comerciantes, além de manter uma estrutura armada destinada à proteção de seus integrantes e à expansão do domínio territorial.

Com os milicianos, que já possuíam anotações criminais, os agentes também apreenderam um colete balístico, fardamentos táticos, coturnos e diversos equipamentos empregados nas ações criminosas. De acordo com as apurações, todo material e estrutura encontrada era utilizada para garantir o funcionamento das atividades ilícitas e fortalecer o controle exercido na comunidade.
As investigações continuam para identificar outros integrantes da organização criminosa, localizar novas bases operacionais e aprofundar as apurações sobre a atuação do grupo na Zona Oeste.
As mais lidas
    Recomendadas