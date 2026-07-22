Corpo da sobrinha de Arlindo Cruz é velado

Rio - Sobrinha de Arlindo Cruz, a cantora Debora Cruz foi velada no Crematório São Francisco Xavier, no Caju, na Zona Portuária, nesta quarta-feira (22). A artista, que estava internada desde o início de julho após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC), morreu aos 45 anos , nesta terça (21).

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Na cerimônia de despedida, foram colocadas bandeiras das escolas de samba Unidos do Viradouro - na qual Debora integrava o carro de som há dois anos -, Beija-Flor de Nilópolis e Mocidade Independente de Padre Miguel. A atual campeã do carnaval carioca e os cantores Zeca Pagodinho e Dudu Nobre enviaram coroas de flores.

Sob forte comoção, familiares e amigos se despediram da sambista, incluindo os primos e filhos de Arlindo, o cantor Arlindinho e a influenciadora digital Flora Cruz, além do ex-integrante do Molejo, Andrezinho Silva. Viúva do artista, Babi Cruz também esteve presente e recordou os momentos ao lado da cantora, ao ressaltar o seu talento.





A empresária, ainda, destacou o carinho que o cantor - "Ela sempre foi esse talento absurdo da família. Esse dom nato, autodidata, uma voz preciosa. Lamentavelmente, não chegou aonde ela mereceu chegar. [...] Mas ela vai deixar grandes lembranças por onde ela passou. Um caminho lindo, uma voz diferenciada, uma voz de mulher preta. Debora era uma 'sobrinha-filha'", disse Babi.A empresária, ainda, destacou o carinho que o cantor - falecido desde agosto do ano passado também em decorrência de um AVC , sofrido em 2017 - sentia pela sobrinha. "Arlindo colocou ela muito cedo para ir para o estúdio, para fazer back vocal. E ela sempre se sobressaía pelo seu potencial e capacidade".

Irmão da cantora, Gilberto Cruz lamentou a perda, mencionando a trajetória da artista no Carnaval do Rio. "Debora foi um mar do Carnaval para a gente, família. Um talento ímpar, reconhecida por todo lugar que ela passou, todas as escolas, todos os grupos, todos os cantores com quem ela trabalhou. E vai deixar muita saudade no coração da gente. Ela sempre foi muito querida e respeitada. Tanto pelo trabalho, quanto pela postura", contou ele, com a voz embargada de choro.

Prima da sambista, Marilha Munis a homenageou. "Ela era uma pessoa maravilhosa. Perdeu a vida no auge. Adorava cantar, adorava a família. Era sempre muito engraçada desde pequena. E é um sentimento de perda [...] Estaremos sempre lembrando dela, sempre no samba. E ela era sinônimo de alegria, de samba e voz. Uma pessoa fantástica. É uma pena porque é uma doença que infelizmente pode acometer a todo mundo. E levou ela da gente".

Verônica da Fé, produtora musical da cantora, contou que esteve ao lado da amiga até o último momento. "Ela era o meu amor, minha irmã de alma, fiquei com ela até o último respiro. [...] Hoje eu estou dopada [de remédio]. Não sei como é que vai ser, porque eu morei no hospital com ela, para ficar com ela até o último dia, com a família", falou.

Apesar da perda, Verônica falou que a sambista gostaria que a alegria da folia estivesse ainda mais presente para os entes queridos. "[O Carnaval] tem que continuar com mais brilho ainda, porque é o que ela ia querer. Ela é essa tranquilidade, mas ela ia querer muita alegria, porque ela também era alegria e amor".

Namorado da artista, Camilo Costa também mencionou a personalidade tranquila e amorosa de Debora. "Ela era uma pessoa muito amorosa. Dava para ver... cuidada da família, tinha uma preocupação extrema com a mãe. [Era] parceira para todas as horas. A gente tinha uma vida corrida, cada um correndo atrás dos seus objetivos, mas a gente se entendia muito bem".

Com forte trajetória ligada ao samba, Debora atuava como cantora de apoio, participava de coros em gravações de sambas-enredo e também marcou presença em rodas dedicadas à obra de Arlindo Cruz (1958-2025) e de Acyr Marques (1953-2019).

* Colaborou Érica Martin