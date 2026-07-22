Setor da Padaria Lamego é interditado por irregularidade sanitária

Rio - O Procon Carioca interditou, na noite desta terça-feira (21), a área de produção e manipulação de alimentos da Padaria Lamego, na Boulevard 28 de Setembro, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio, após encontrar uma série de irregularidades sanitárias durante uma fiscalização. Ao todo, 341 quilos de alimentos considerados impróprios para consumo foram descartados. Em junho, uma fiscalização da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon) e do Procon-RJ, descartou mais de 160 kg de alimentos impróprios em restaurantes do Rio.
Segundo a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, a interdição atingiu o andar superior do estabelecimento, onde funcionava o setor de produção. Durante a inspeção, os fiscais encontraram alimentos com o prazo de validade vencido e diversos produtos sem identificação de origem, data de fabricação ou validade, o que impossibilitava verificar a procedência e as condições de consumo.
Além disso, a equipe constatou graves falhas de higiene nas áreas de manipulação de alimentos. Entre as irregularidades estavam a presença de moscas e baratas no ambiente de produção, além de lixeiras quebradas nas áreas internas da padaria, comprometendo as condições sanitárias do local. Porém, segundo a Lamego, esse espaço já estava desativado e não faz parte do atual setor de produção (Ver nota abaixo)
De acordo com o Procon Carioca, o setor interditado só poderá voltar a funcionar após a correção de todas as irregularidades apontadas e a realização de uma nova vistoria do órgão. A Padaria Lamego também poderá ser multada e sofrer outras sanções administrativas previstas na legislação de defesa do consumidor.
Por meio de nota, a Padaria Lamego informou que recebeu uma fiscalização do Procon Carioca e colaborou com a atuação dos agentes. Disse ainda que não foi interditada e permaneceu funcionando normalmente durante todo o período, sem qualquer interrupção no atendimento aos clientes e que a área mencionada na fiscalização já estava desativada e sem utilização há cerca de três meses, uma vez que essa etapa da produção já vinha sendo realizada em outra unidade da empresa e completou dizendo que os apontamentos estão sendo analisados e a empresa apresentará os esclarecimentos e a defesa administrativa dentro do prazo legal e que permanece à disposição das autoridades competentes para prestar todos os esclarecimentos necessários.