Ex de Preta reage a documentário, e amiga da cantora diz que o confrontou ao descobrir traição

Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil (1974-2025), reagiu às menções feitas a ele no documentário Preta - Eu Não Ando Só, exibido pela TV Globo na última segunda-feira, 20. O personal trainer, que foi casado com a cantora entre 2015 e 2023, publicou um vídeo nas redes sociais direcionado aos críticos. Em resposta, a influenciadora Jude Paulla, uma das melhores amigas da artista, revelou ter confrontado Godoy quando a rede de apoio descobriu a traição dele.

Na produção, amigos de Preta relembram o impacto que o fim do casamento teve durante o tratamento contra o câncer. Carolina Dieckmann afirma que a infidelidade foi uma "porrada maior do que o câncer" para a cantora, enquanto Gominho conta que decidiu se mudar para a casa da amiga após a separação para ajudá-la naquele momento.

Depois da exibição do documentário, Rodrigo Godoy publicou um vídeo sem citar nomes, mas direcionado às pessoas que comentaram o caso. "Acho que vocês esqueceram que vivi muito tempo nos bastidores e ouvi, assisti e presenciei muita coisa. Vocês estão com um telhado de vidro, tacando pedra no prédio dos outros que não estão podendo. Se o lobo mau soprar, a casa de vocês cai toda", disse.

"Acho que vocês esqueceram que não são perfeitos. Um monte de gente, seja famoso, ator, atriz, está na internet e na televisão falando um monte de m... Vocês não falam da vida de vocês", acrescentou.

Sem mencionar diretamente os participantes do documentário, Godoy afirmou ter presenciado traições, relacionamentos extraconjugais, fofocas e intrigas envolvendo pessoas conhecidas. "Nesse meio, contam-se nos dedos quem realmente é íntegro, quem é amigo um do outro. 90% é tudo falso um com outro", destacou.

Jude Paulla rebate Rodrigo e o chama de 'mau-caráter'

As declarações repercutiram nas redes sociais e motivaram uma resposta de Jude Paulla. Em publicação no X (antigo Twitter), a influenciadora contou como ela, Gominho e Duh Marinho conversaram com Rodrigo Godoy quando descobriram a traição, ainda durante o tratamento de Preta Gil.

"Amo que o outro lá falou que ninguém é perfeito, realmente ninguém é... Mas mau-caráter definitivamente é uma escolha! Quando a gente descobriu o que ele estava fazendo e não podia contar pra Preta, porque os médicos disseram que podia atrapalhar o tratamento", escreveu.

"Eu, Duh e Gominho colocamos ele na parede e falamos: a gente sabe que você está com a outra lá! E você faz o que quiser... mas se você puder pelo menos ficar do lado dela nesse momento, seria um pouco mais digno. Avisa a fulana que pelo menos até ela passar pelo tratamento você precisa dar atenção em casa, depois que acabar você abre o jogo e vaza. (Tudo isso) para manter a harmonia e o bem estar da preta. Nem assim ele quis! Ele sempre escolheu o pior caminho!", completou.

Preta Gil morreu no dia 20 de julho de 2025, aos 50 anos, em Nova York, nos Estados Unidos. A cantora e empresária estava no país para realizar um tratamento experimental contra um câncer no intestino, diagnosticado em 2023, e sofreu complicações da doença.