MIS anuncia exposição imersiva sobre Marília Mendonça em São Paulo; veja como será

O Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo, anunciou nesta quarta-feira, 22, data em que Marília Mendonça completaria 31 anos, a realização da exposição Marília Mendonça - Sentimento Louco. A mostra será aberta ao público em 9 de outubro e promete levar os visitantes a uma viagem pela vida, pela carreira e pelo legado da cantora.

Com cerca de mil metros quadrados distribuídos em dois andares, a exposição reunirá figurinos, objetos pessoais, fotografias, instalações audiovisuais e experiências interativas inspiradas na trajetória da artista. A proposta é apresentar desde a infância e os primeiros passos como compositora até a consolidação de Marília como um dos maiores nomes da música sertaneja.

O percurso também contará com ambientes temáticos inspirados em músicas que marcaram a carreira da cantora. Entre eles estão espaços dedicados às origens de Marília, ao processo de criação de suas canções, aos bastidores dos shows, aos figurinos que marcaram sua identidade visual e ao projeto Todos os Cantos, que percorreu diferentes cidades brasileiras.

Um dos destaques da mostra será uma sala imersiva em 360 graus, além de instalações que recriam a atmosfera das apresentações ao vivo e exploram a relação da artista com os fãs. O objetivo é proporcionar uma experiência sensorial, combinando imagens, sons e elementos do universo de Marília Mendonça.

Confira os ambientes da exposição:

Skyline Marília - instalação que marca o início da experiência.

Eu Sei de Cor - Ouro de Mina - dedicado às origens e à infância da artista.

A Flor e o Beija-Flor - Quintal da Criação - apresenta o processo criativo de Marília como compositora.

Esqueça-me Se For Capaz - Quarto - reúne lembranças e objetos que remetem à vida pessoal da cantora.

Infiel - Closet - mostra figurinos e elementos que marcaram sua identidade visual.

Camarim - recria os bastidores da carreira e da preparação para os shows.

Sentimento Louco - Sala 360º - experiência audiovisual imersiva.

Alô Porteiro - Primeiro DVD - relembra um dos primeiros marcos da trajetória artística de Marília.

Show - espaço inspirado na energia das apresentações ao vivo.

Minha Herança - Universo das Palavras - destaca o legado da cantora como compositora.

Fã Clube - homenagem à relação construída entre Marília Mendonça e seu público.

Todos os Cantos - dedicado ao projeto que levou a artista para diferentes cidades brasileiras.

Ingressos e dias e horários da exposição

Os ingressos começam a ser vendidos nesta quinta-feira, 23, pela plataforma Megapass e na bilheteria do MIS. As entradas custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada).

A exposição ficará em cartaz de 9 de outubro a 29 de novembro, no Museu da Imagem e do Som, localizado na Avenida Europa, 158, no Jardim Europa, em São Paulo. A visitação será de terça a sexta-feira, das 10h às 19h; aos sábados, das 10h às 20h; e aos domingos e feriados, das 10h às 18h.