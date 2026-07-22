Flip 2026 começa com anedotas durante homenagem à 'poesia universal' de Orides Fontela

Uma homenagem para uma poeta que sempre priorizou a palavra não poderia começar de outra forma se não com a própria poesia. Foi esta a ideia para a mesa sobre Orides Fontela (1940-1998) que abriu a 24ª Flip (Festa Internacional de Paraty) na noite desta quarta-feira, 22, que teve início marcado por uma performance e leitura poética da poeta e ensaísta Marília Garcia.

Ela foi escolhida para, ao lado do crítico literário Augusto Massi, conduzir a mesa de abertura da Flip dedicada à Orides, escolhida como autora homenageada desta edição da Flip, que segue até o domingo, 26, na cidade histórica fluminense, com participação de diversos escritores brasileiros e internacionais.

A abertura foi a largada para praticamente cinco dias repletos de poesia. E Marília, que participou da Flip no ano passado para falar de sua própria obra poética, abriu esta edição com uma apresentação que relacionou o trabalho de Orides com o de outros intelectuais e poetas, com anedotas diversas e com a sua própria vida, inclusive citando uma forte doença que sofreu há dois anos e a perda do amigo Aníbal Cristobo, escritor argentino que morreu em março de 2026.

Uma história chamou a atenção: há certo tempo, um leitor mandou uma mensagem para Marília contando que encontrou um recibo da poeta no livro Enigma e Comentário, do crítico literário Davi Arrigucci Júnior, alugado na biblioteca da Puc-Rio em 2012. Quando soube da homenagem a Orides, Marília retornou à biblioteca e procurou pelo mesmo livro. Desta vez, por acaso do destino, encontrou um papel com um poema de Orides: "Leio minha mão. Livro único". O papel vinha com um recado: passe adiante. Então Marília passou, agora na Flip.

A menção a Davi Arrigucci Júnior é simbólica. Conterrâneo de Orides na cidade de São João da Boa Visto, no interior de São Paulo, foi ele quem "a descobriu" depois de ler um poema seu no jornal O Município. Apresentou a poeta para Antonio Candido, fundador do Suplemento Literário do Estadão e um dos mais importantes intelectuais brasileiros - o crítico também foi um dos mais importantes impulsionadores da obra de Orides, como destacou Massi mais tarde na mesa. Foi um ensaio de Cândido sobre Alba, terceiro livro de Orides, que ajudou a popularizar seu trabalho entre outros críticos.

Antes da performance de Marília e da aula de Massi, foi exibido um vídeo de Arrigucci, que não pôde estar presente na Flip. Ele e Orides foram colegas na escola, onde a escritora já lia sua poesia para os colegas.

"Esses poemas não me chamaram a atenção, pois não escapavam do gosto médio das pessoas", disse ele. Até reencontrar a poesia de Orides anos mais tarde, quando ela já tinha quase 30 anos. "Aquilo era grande poesia. E, de fato, durante a longa convivência que estabelecemos depois, me dei conta que os poemas ótimos eram muitos", disse. "Tive a impressão que ela tinha um conjunto formidável, fora do comum."

E foi este conjunto que Massi analisou ao concluir a mesa. Ele destacou como, mesmo um corpo de trabalho conciso (apenas cinco livros e pouco mais de 200 poemas), Orides já se tornou uma autora digna de análises complexas. Para o crítico, o gosto de Orides era "por uma poesia visual e plástica".

Ele escolheu destrinchar um poema de cada um de seus livros (Rebeca, São Sebastião, Penélope, Gatha e Vésper, respectivamente) para mostrar que, mesmo que sua biografia pouco aparecesse em seu trabalho, seus livros acompanharam a evolução de sua trajetória. "É uma poeta universal, algo que perdemos noção diante do anedotário de sua vida."

*A repórter viajou a convite do Instituto Motiva, patrocinador e parceiro oficial de mobilidade da Flip 2026