Cantor Roberto Carlos é submetido à cirurgia

A equipe de Roberto Carlos anunciou, na quarta-feira, 22, que o cantor será submetido a uma cirurgia previamente programada. A informação foi divulgada em um comunicado publicado no Instagram do cantor, que também tranquilizou os fãs ao informar que o procedimento não deve alterar sua agenda de shows.





"Comunicamos que o artista Roberto Carlos será submetido a uma cirurgia de vesícula por videolaparoscopia, previamente programada", informou a equipe. O procedimento é minimamente invasivo e consiste na realização de pequenas incisões no abdome para a introdução de uma microcâmera e de instrumentos cirúrgicos. Segundo o comunicado, o cantor está tranquilo, seguindo todas as orientações médicas e deve ter recuperação rápida.





Dias antes do anúncio da cirurgia, Roberto Carlos já havia usado as redes sociais para alertar os seguidores sobre um vídeo falso criado com inteligência artificial. Segundo o artista, o conteúdo utilizava sua imagem e uma voz semelhante à sua para divulgar um suposto tratamento de saúde, sem qualquer autorização.





"Nunca gravei esse vídeo, não autorizei o uso da minha imagem ou da minha voz e não tenho nenhuma relação com o tratamento, produto divulgado ou suposto médico mencionado", afirmou o cantor em comunicado publicado no Instagram. Ele também pediu que o material não fosse compartilhado. Na ocasião, Roberto Carlos ainda reforçou que qualquer informação sobre sua vida e carreira é divulgada exclusivamente por seus canais oficiais.