Ator de 'A Odisseia' revela que ficou 14 horas por dia sem enxergar durante as filmagens

A dedicação de John Leguizamo ao papel de Eumeu, personagem cego de A Odisseia, exigiu muito mais do que uma preparação convencional. O ator revelou que passou entre 12 e 14 horas por dia praticamente sem enxergar durante as gravações do longa dirigido por Christopher Nolan, experiência que impactou sua rotina dentro e fora do set.

Em entrevista ao Entertainment Tonight, Leguizamo explicou que utilizou lentes de contato especiais que bloqueavam sua visão para tornar a interpretação mais fiel. Segundo o artista, a limitação foi tão intensa que ele precisou de auxílio da equipe para realizar atividades básicas, como se locomover, comer e até ir ao banheiro.

Ao relembrar as filmagens, o ator descreveu como a perda temporária da visão transformou completamente seu dia a dia durante a produção. "Eu não conseguia ver meu celular, não conseguia ler, não conseguia fazer ligações", contou.

Leguizamo afirmou que a equipe esteve ao seu lado durante todo o processo. "Precisavam me levar ao banheiro, me trazer de volta. Precisavam me levar para comer", revelou, destacando o nível de dependência causado pelas lentes utilizadas para compor o personagem.

Além dos desafios físicos, a experiência também teve impacto emocional. O ator contou que os momentos em que ficava sozinho acabavam sendo marcados por longos períodos de reflexão. "Quando estava sozinho, tinha que ficar imerso nos meus próprios pensamentos, porque era só o que tinha. Tempo demais com meus próprios pensamentos. É algo perigoso", disse ao Entertainment Tonight.

Um método de atuação levado ao extremo

A dedicação de Leguizamo ao personagem não se limitou ao uso das lentes especiais. Em entrevista à revista People, o ator explicou que costuma adotar uma abordagem próxima ao method acting, técnica em que o intérprete busca vivenciar experiências semelhantes às do personagem para construir a atuação.

Durante uma das gravações, essa escolha o colocou em uma situação bastante desconfortável. Segundo ele, uma cena foi filmada em temperaturas muito baixas, enquanto usava um figurino leve. "Eu estava tendo um sonho febril como meu personagem, Eumeu, e me perdendo, porque sou meio method, e o Nolan viu que eu estava congelando, porque a gente estava vestido de minissaia e fazia um frio absurdo em fevereiro", relembrou à People.

A nova aposta de Christopher Nolan

Lançado nos cinemas brasileiros no último dia 16, A Odisseia marca o novo projeto de Christopher Nolan após o sucesso de Oppenheimer (2023). O filme adapta o clássico poema épico de Homero e acompanha a longa jornada de Odisseu (Matt Damon) para retornar à ilha de Ítaca depois da Guerra de Troia, enfrentando desafios que se estendem por uma década.

Além de Matt Damon e John Leguizamo, o elenco reúne nomes como Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o e Charlize Theron. Para recriar a atmosfera da Grécia Antiga, a produção foi gravada em locações na Itália, Escócia, Islândia e Marrocos, dispensando os tradicionais estúdios e apostando em cenários naturais para dar vida à épica aventura.