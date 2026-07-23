Por que os irmãos de Chadwick Boseman estão pedindo a remoção da viúva da gestão do espólio?

A família de Chadwick Boseman voltou aos holofotes por causa de uma disputa envolvendo a administração do patrimônio deixado pelo ator, que morreu em agosto de 2020, aos 43 anos, em decorrência de um câncer colorretal. De acordo com informações publicadas pelo TMZ, os irmãos do artista, Kevin e Derrick Boseman, protocolaram um pedido na Justiça de Los Angeles para retirar Taylor Simone Ledward Boseman do comando do espólio.

Segundo o site norte-americano, a petição foi apresentada na última sexta-feira, 17, e sustenta que a viúva do intérprete de Pantera Negra teria descumprido determinações judiciais relacionadas à divisão da herança. Os irmãos alegam que a situação se arrasta há anos e pedem que um novo administrador seja nomeado para assumir a gestão dos bens.

Conforme divulgado pelo TMZ, Kevin e Derrick Boseman afirmam que Taylor Simone Ledward nunca concluiu a distribuição do espólio, apesar de uma decisão judicial emitida em 2022.

Segundo a publicação, a Justiça determinou que os pais de Chadwick, Leroy e Carolyn Boseman, teriam direito a uma participação conjunta de 50% na herança, enquanto a outra metade permaneceria sob responsabilidade da viúva. No entanto, os irmãos alegam que Taylor continua administrando o patrimônio sozinha e que a família não recebeu informações detalhadas sobre a situação dos bens.

Ainda de acordo com o site, os documentos apresentados à Justiça afirmam que os familiares desconhecem o atual estado de diversos ativos do ator, incluindo contas bancárias, investimentos, direitos de imagem, propriedade intelectual, royalties de filmes, pagamentos residuais e pertences pessoais.

As acusações feitas pelos irmãos

Segundo o TMZ, Kevin e Derrick também alegam que Taylor não realizou a transferência de uma apólice de seguro destinada à mãe de Chadwick e que deixou de distribuir valores mantidos em diferentes contas bancárias do ator.

Os irmãos afirmam ainda, conforme a publicação, que a administradora do espólio não prestou contas sobre pagamentos residuais recebidos pelo ator por meio do sindicato SAG-AFTRA após sua morte. Eles também sustentam que a suposta falta de transparência teria impedido os pais de Chadwick de acessar recursos financeiros aos quais acreditam ter direito.

Outra alegação apresentada nos documentos é que Taylor teria continuado lucrando sozinha com o uso do nome e da imagem do ator enquanto a divisão dos bens permanecia pendente.

O que a família pede à Justiça?

Kevin e Derrick solicitam que Taylor Simone Ledward seja considerada em desacato por, supostamente, não cumprir a ordem judicial de 2022.

Além da remoção definitiva da viúva da administração do espólio, os irmãos pedem que o advogado Jason Rubin seja nomeado como novo administrador dos bens. Eles também requerem que Taylor apresente uma prestação de contas completa em até 30 dias, entregue cópias de contratos relacionados ao patrimônio do ator e fique impedida de firmar novos acordos envolvendo o espólio sem a aprovação da família, segundo o site.

Até o momento, conforme o TMZ, Taylor Simone Ledward Boseman não havia se pronunciado publicamente sobre as acusações apresentadas pelos irmãos do ator.

A morte de Chadwick Boseman

Chadwick Boseman morreu em agosto de 2020, aos 43 anos, após tratamento contra um câncer colorretal. O ator ganhou reconhecimento mundial ao interpretar o rei T'Challa em Pantera Negra, personagem que também apareceu em produções do Universo Cinematográfico da Marvel, como Capitão América: Guerra Civil, Vingadores: Guerra Infinita e Vingadores: Ultimato.

Sua morte comoveu fãs ao redor do mundo, principalmente porque o artista manteve o diagnóstico em sigilo enquanto seguia trabalhando em grandes produções de Hollywood. Agora, quase seis anos depois de seu falecimento, a administração de seu patrimônio volta ao centro das atenções por causa da disputa judicial envolvendo seus familiares.