Chuva no RS: mais de 1200 pessoas estão desabrigadas e quase 200 cidades registram danos

Ao menos 1207 pessoas estão desabrigadas em 16 cidades afetadas pela elevação de rios e da chuva constante que atingiu o Rio Grande do Sul desde a semana passada, confirmou o Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Enquanto 419 pessoas seguem desalojadas, disse a Defesa Civil do RS na manhã desta quinta-feira, 23.

Até a publicação desta reportagem, o boletim da Defesa Civil do RS registrou danos em 194 municípios. Em Encantado, Estrela, Muçum, Roca Sales e Feliz, a cheia provocou alagamentos e inundações em áreas próximas aos rios, afetando populações ribeirinhas.

Os municípios com maior número de desalojados - quem precisa deixar a própria casa e encontra abrigo com familiares ou amigos - são:

- Arroio dos Ratos: totalizando 100 pessoas desalojadas. Além disso, registrou danos em casas, três vias obstruídas e uma ponte danificada.

- Nonoai: registrou 84 desalojados. Inundação de 20 residências ribeirinhas no bairro Balestrin, com a necessidade de retirada de moradores.

- Planalto: foram 40 desalojados. O município também reportou danos em telhados de residências e queda de árvores.

- Passo Fundo: teve 26 desalojados e registro de queda de árvore em via pública.

- Arroio do Meio: registrou 21 desalojados. Devido à elevação do Rio Taquari, houve a remoção preventiva de aproximadamente 32 pessoas na localidade de Barra da Forqueta, além de deslizamentos de terra e vias obstruídas.

Sobre o número de desabrigados - aqueles que precisam do acolhimento oferecido pelo poder público -, Lajeado registrou 540 pessoas; Porto Xavier, 200; Encantado, 152; Cruzeiro do Sul, 55; enquanto registraram menos de 50 casos os municípios de Muçum, Estrela, Santa Cruz do Sul, São Sebastião do Cai, Roca Sales, Ivorá, Bom Retiro do Sul, Arroio dos Ratos, Passo Fundo, São Jerônimo e Montenegro.

Tratando-se de maiores acumulados de chuva em 24 horas, os municípios de Agudo (61,4 mm), Tramandaí (61,2 mm) e Capela de Santana (49,2 mm) registraram os maiores índices informou a Defesa Civil. Além disso, ventos fortes foram atingiram principalmente Dom Pedrito (69,1 km/h), Encruzilhada do Sul (66,2 km/h) e Santa Vitória do Palmar (63 km/h).

Ainda conforme o levantamento da Defesa Civil do RS, em diversas cidades houve o transbordamento de arroios e rios, bloqueio de rodovias, a exemplo da ERS-507 em Alegrete, a ERS-211 em Campinas do Sul e da ERS-453 em Westfália, e danos de residências.