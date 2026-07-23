Governo de SP manda CPTM reassumir linhas de trem que tiveram falhas por 90 dias: 'Inaceitável'

A Companhia de Trens Metropolitanos (CPTM) voltará a operar as linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade e o Serviço Expresso Aeroporto, que vem apresentando seguidas falhas nos últimos dias, por um período inicial de até 90 dias. A decisão foi tomada pelo governo estadual e pela Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) nesta quinta-feira, 23, com o objetivo de prevenir novas falhas, segundo nota conjunta.

A operação havia sido repassada na terça-feira, 21, pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) para a concessionária Trivia Trens. Procuradas, a empresa e a CPTM não se manifestaram.

Na manhã desta terça, a circulação dos trens das três linhas foi interrompida temporariamente após uma falha no fornecimento de energia entre as estações Brás e Sebastião Gualberto. Um foco de incêndio chegou a ser registrado em uma das composições na altura da Estação Bresser-Mooca.

À TV Globo, o diretor de operação da empresa, Paulo Ferreira, disse que o botão de emergência elétrico não funcionou quando começou o fogo, o que aumentou os transtornos. Nas redes sociais, passageiros relataram dificuldades para embarcar, catracas travadas e plataformas lotadas em diferentes pontos.

"O que vimos nos últimos dois dias, especialmente hoje, é inaceitável. Como fiscalizadores e reguladores do contrato, estamos agindo de modo imediato. A ideia é a volta da CPTM pra operação porque o que nós vimos realmente é muito ruim, muito penoso para o cidadão", afirmou André Isper, diretor-presidente da Artesp.

"Vamos trabalhar para assegurar um serviço de excelência ao cidadão, sem permitir que um serviço ruim prejudique quem depende do transporte todos os dias", reforçou.

O formato da atuação da CPTM será definido pela diretoria da Artesp ainda ao longo desta quinta-feira, 23. Segundo Isper, a companhia tem corpo técnico, estrutura operacional e equipes plenamente preparadas para atuar, contribuindo para a continuidade do serviço e para a redução dos impactos aos passageiros.

A nota afirma ainda que atual gestão estadual estruturou novos contratos de concessão com aprimoramentos que asseguram a qualidade do serviço prestado, além de cláusulas que permitem a rápida atuação da Artesp.

No contrato com a Trivia Trens, a transição operacional está determinada em etapas, com mecanismos de monitoramento e acompanhamento. Se esses parâmetros não forem plenamente atendidos, garantem segurança jurídica para o retorno da operação conjunta.

Nesse contexto, a CPTM permanece à disposição para prestar todo o suporte técnico necessário, em alinhamento com as definições do Poder Concedente.

Maior malha de trilhos

A Trivia Trens faz parte de um grupo que já opera a maior malha de trilhos na capital paulista e se expande também no interior. Só em São Paulo, são cerca de 160 quilômetros de trilho sob sua responsabilidade.

A Trivia é uma concessionária do Grupo Comporte que, juntamente com a chinesa CRRC, é responsável pelo projeto do Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte, através da TIC Trens. Essa concessionária opera também a Linha 7-Rubi do trem metropolitano.

O grupo Comporte tem forte tradição no transporte rodoviário, controlando empresas de transporte urbano de passageiros e de fretamentos, com cerca de 8 mil ônibus atendendo mais de 700 cidades brasileiras. O grupo, que tem na origem a família Constantino, fundadora da Gol Linhas Aéreas, opera desde 2022 o metrô de Belo Horizonte.

Além do trem rápido entre São Paulo (Estação Água Branca) e Campinas, a TIC Trens é responsável pela implantação do Trem Intermetropolitano (TIM) entre Jundiaí e Campinas, com paradas em Louveira, Valinhos e Vinhedo.

Atualmente, as obras avançam em Vinhedo e Valinhos, com a construção dos primeiros viadutos do trecho, e em Campinas, com o isolamento das áreas que vão sofrer intervenções.

Concessão de 25 anos

O leilão do Lote Alto Tietê foi realizado em março de 2025. Houve um período de transição com a CPTM e só nesta terça-feira a Trivia assumiu oficialmente e de forma isolada as operações.

O contrato de concessão tem duração de 25 anos, com investimento previsto de R$ 14,3 bilhões para modernizar e expandir a malha. A Linha 11-Coral será estendida até César de Souza (Mogi das Cruzes) e a Linha 13-Jade chegará até Bonsucesso. O projeto contempla reformas em 24 estações e a construção de dez novas paradas.

Ao obter a concessão do Lote Alto Tietê, que inclui as Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade de trens metropolitanos de São Paulo, o grupo se tornou o maior operador de trens na capital, no tocante ao tamanho da rede. São cerca de 160 quilômetros de trilhos sob sua responsabilidade. Em todas as linhas há previsão de expansão dos serviços.

Até este ano, o Grupo CCR tinha a maior rede de mobilidade sobre trilhos do setor privado, com 113 quilômetros de linhas, entre metrô e trens metropolitanos. O grupo atua fortemente em concessões rodoviárias.

A CPTM, estatal que já teve a maior malha de trilhos na capital, agora opera apenas 34,9 quilômetros, correspondentes à Linha 10-Turquesa, que atende o ABC Paulista. Após a transferência das Linhas 11, 12 e 13 para a concessionária Trivia, a companhia entrou em processo de reestruturação.

4,6 milhões de pessoas

Em seu site oficial, a Trivia informa que as linhas do Lote Alto Tietê, localizadas na Zona Leste da capital paulista, atendem 4,6 milhões de pessoas, sendo um dos principais eixos de deslocamento diário da cidade. Diz ainda que, além da operação e manutenção, vai assumir a modernização do sistema ferroviário da região.

Entre as responsabilidades da concessionária, cita a ampliação e revitalização das estações, a requalificação da infraestrutura e o fechamento de passagens de nível, garantindo mais segurança e conforto para os passageiros.

"A Trivia chega para contribuir com a transformação da mobilidade urbana, promovendo um transporte público mais eficiente e acessível em São Paulo. Somos movidos pelo propósito de conectar pessoas", diz.