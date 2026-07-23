Botão de emergência de trem não funcionou após fogo atingir vagão em SP

Os passageiros que estavam no trem da linha 12-Safira que pegou fogo nesta quinta-feira, 23, tiveram de abandonar o vagão após acionar a alavanca manual porque o botão de emergência não funcionou. De acordo com o diretor de operações da concessionária Trivia Trens, Paulo Ferreira, o trem precisa estar energizado para o botão funcionar e a energia foi desligada em toda a região por causa da paralisação da linha 12-Safira.

"A gente vai ter que aprofundar a investigação, mas tudo leva a crer que foi uma falha em um dos trens que estava circulando na via. Quando ocorre o curto, as subestações ao redor identificam esse curto e se protegem", disse Paulo Ferreira em entrevista à TV Globo.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 5h38. Após controlar as chamas, as equipes permaneceram no local realizando o trabalho de rescaldo para evitar novos focos de incêndio.

"A falha em um trem especificamente acabou derrubando, por segurança do sistema, a energização em todo aquele trecho", declarou Paulo Ferreira. "É uma falha complexa que, para resolver, ela realmente exige um planejamento. Então, o primeiro passo foi para tentar preservar a segurança dos passageiros."

Nas redes sociais, passageiros relataram dificuldades para embarcar, catracas travadas e plataformas lotadas em diferentes pontos. A operação das três linhas foi repassada nesta semana pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) para a concessionária Trivia Trens. Desde o início da gestão privada dos ramais, na terça-feira, 21, as três linhas vêm apresentando problemas.

Segundo a Trivia Trens, a situação foi normalizada na linha 11-Coral por volta das 10h30. Pouco depois, o serviço foi totalmente retomado na linha 12-Safira e 13-Jade, além do Expresso Aeroporto. A concessionária diz que trabalha para fazer os reparos necessários.

Por decisão do governo estadual e da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), com o objetivo de prevenir novas falhas, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) voltará a operar as linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade e o Serviço Expresso Aeroporto por um período inicial de até 90 dias.