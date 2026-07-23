Após falha elétrica e fogo em vagão, linhas de trem voltam a operar normalmente, diz Trivia

As linhas de trem 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, na região metropolitana de São Paulo, voltaram a operar normalmente nesta tarde após o problema elétrico entre as estações Tatuapé e Brás que as paralisou na manhã desta quinta-feira, 23, afirmou a concessionária Trivia Trens. A operação especial de ônibus Paese foi desmobilizada.

De acordo com a Trivia, por volta das 5h40 da manhã, ocorreu uma falha no fornecimento de energia em um trem da linha 12-Safira entre as estações Brás e Sebastião Gualberto (que fica do lado da estação de metrô Carrão, da linha 3-Vermelha). Um foco de incêndio chegou a ser registrado em uma das composições na altura da Estação Bresser-Mooca.

Os passageiros que estavam no trem que pegou fogo tiveram de abandonar o vagão após acionar a alavanca manual porque o botão de emergência não funcionou. De acordo com o diretor de operações da concessionária Trivia Trens, Paulo Ferreira, o trem precisa estar energizado para o botão funcionar e a energia foi desligada em toda a região por causa da paralisação da linha 12-Safira.

A Trivia assumiu o controle da operação das linhas e do serviço Expresso Aeroporto na última terça-feira, 21. Desde o início da gestão privada dos ramais, as três linhas vêm apresentando problemas.

O governo de São Paulo e a Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) determinaram que a Companhia de Trens Metropolitanos (CPTM) voltará a operar as linhas por um período inicial de até 90 dias. A decisão foi tomada com o objetivo de prevenir novas falhas, segundo nota conjunta.

O formato da atuação da CPTM será definido pela diretoria da Artesp ainda ao longo desta quinta. Segundo André Isper, diretor-presidente da agência, a companhia tem corpo técnico, estrutura operacional e equipes plenamente preparadas para atuar, contribuindo para a continuidade do serviço e para a redução dos impactos aos passageiros.

Sobre a falha desta manhã, a Trivia Trens informou sobre a ocorrência do problema elétrico e disse ter interrompido a circulação dos trens para priorizar a proteção das pessoas e a regularização do sistema no menor tempo possível. Também disse lamentar os transtornos causados aos passageiros.