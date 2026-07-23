SP: Defesa Civil alerta para chegada de frente fria com chuva e rajadas de vento

A chegada de uma frente fria deve provocar pancadas de chuva, raios, rajadas de vento e declínio da temperatura no Estado de São Paulo entre quinta-feira, 23, e sexta-feira, 24, informou a Defesa Civil.

Segundo a pasta, após dias de tempo quente e seco, a quinta-feira deve seguir com sol entre nuvens em grande parte de São Paulo. Ao longo do dia, as temperaturas devem cair e pancadas de chuva isoladas surgem acompanhadas de raios e rajadas de vento, com destaque para a faixa leste (área que abrange a zona metropolitana de São Paulo, o litoral norte, a baixada santista e o Vale do Paraíba) e para regiões que fazem divisa com o Estado do Paraná.

Enquanto nessas áreas são esperados os maiores acumulados de chuva, as demais regiões paulistas têm previsão de pancadas isoladas com menor intensidade, disse a Defesa Civil.

Na sexta-feira, a frente fria manterá o tempo instável com uma nova previsão de pancadas de chuva ao longo do dia, informou a pasta. Os maiores acumulados no dia são esperados na divisa do Paraná, na faixa leste e na região central paulista.

A Defesa Civil afirma que as chuvas podem ser acompanhadas de raios e rajadas de vento entre 60 e 70 km/h, exigindo atenção para possíveis transtornos, especialmente em áreas mais vulneráveis.

Recomendações da pasta para a população:

- Evitar áreas sujeitas a alagamentos e não enfrentar enxurradas;

- Manter distância de árvores, postes, estruturas metálicas e da rede elétrica durante as tempestades;

- Procurar abrigo em um local seguro durante ventos fortes;

- Redobrar a atenção em áreas de encosta e demais locais vulneráveis.

A Defesa Civil informa que as pessoas podem receber alertas gratuitos pelo celular, basta enviar o CEP da sua localidade por SMS para o número 40199. Em caso de emergência, é possível acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.