Ben Affleck admite que come McDonald's 'o tempo todo' no 'Quem Quer Ser Milionário?'

Ben Affleck protagonizou um momento divertido no Quem Quer Ser Um Milionário? ao confessar que é cliente frequente do McDonald's. A declaração foi feita durante o episódio exibido na noite da última quarta-feira, 22, quando o ator disputou, ao lado de Jamie Ding, vencedor de 31 partidas consecutivas do Jeopardy!, um prêmio de até US$ 1 milhão para uma causa beneficente.

A dupla precisou responder qual sanduíche da rede de fast-food é servido com apenas meia fatia de queijo. As opções eram McRib, McCrispy, Filet-O-Fish e Big Mac. Antes mesmo de arriscar um palpite, Affleck arrancou risadas ao admitir seu hábito alimentar. "Eu como muito McDonald's. Muito mesmo. O tempo todo", afirmou.

Apesar da confiança como consumidor, o ator não sabia a resposta e recorreu à ajuda da plateia. A maioria dos presentes apontou corretamente o Filet-O-Fish, conhecido no Brasil como McFish, que deixou o cardápio fixo da rede em 2019, mas voltou em edições sazonais nos últimos anos. Com a resposta certa, Affleck e Ding avançaram para a faixa de US$ 32 mil.

Os dois participam da edição especial do programa para arrecadar recursos para a Eastern Congo Initiative, organização criada por Affleck para apoiar comunidades da República Democrática do Congo.

A participação da dupla, no entanto, ainda não terminou. Eles chegaram à pergunta de US$ 250 mil e acertaram a resposta, garantindo vaga na continuação do jogo, que será exibida na próxima quarta-feira, 29.

Nessa etapa, o programa perguntou sobre o festival espanhol El Colacho, em que homens vestidos de demônio saltam sobre bebês. Jamie Ding pensava em outra alternativa, mas mudou de ideia ao ouvir Affleck, que disse conhecer a tradição depois de pesquisar costumes espanhóis por causa de uma participação anterior de Matt Damon no game show. A aposta se mostrou correta e garantiu o avanço da dupla.