ASSINE JÁ!
Geral

Intenso tiroteio assusta moradores de Olaria

Moradores se abrigaram atrás de carros, e ônibus foi usado como barricada

Troca de tiros entre Policiais Militares e criminosos assustam moradores em Olaria
Troca de tiros entre Policiais Militares e criminosos assustam moradores em Olaria -
Rio - Um intenso tiroteio entre policiais militares e criminosos, na tarde desta quinta-feira (23), provocou momentos de pânico em moradores no Morro da Pedra do Sapo, em Olaria, Zona Norte. A comunidade é considerada parte do Complexo do Alemão. Durante o confronto, um ônibus foi atingido por um disparo e ruas da região ficaram interditadas.
LEIA MAIS: PM realiza operação no Juramento contra barricadas e roubos

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pessoas se abrigando atrás de carros para escapar dos tiros, enquanto o coletivo permaneceu atravessado na via. De acordo com relatos de testemunhas, o trânsito foi interrompido nas ruas Paranapanema e Paranhos.

Segundo a Polícia Militar, equipes do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM) estavam chegando ao 16º BPM (Olaria) quando avistaram duas motocicletas com dois ocupantes. Os suspeitos desobedeceram à ordem de parada, dando início a uma perseguição que terminou em confronto armado.

Policiais do 16º BPM e do Batalhão de Choque foram acionados para reforçar a ação. Os criminosos conseguiram fugir, mas abandonaram uma mochila contendo material entorpecente, que ainda será contabilizado.
Nota Rio Ônibus

O Rio Ônibus informa que segundo a empresa operadora um ônibus (B58008 - 623 Penha x Saens Peña) foi atingido por um tiro e ficou atravessado, na Rua Paranhos, em Ramos, enquanto o motorista se abrigava em segurança. Além disso, duas linhas estão com seus itinerários impactados preventivamente para a segurança de rodoviários e passageiros.

Linhas impactadas:
623 Penha x Saens Peña
628 Penha x Nova América
*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral
As mais lidas
    Recomendadas