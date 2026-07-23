Intenso tiroteio assusta moradores de Olaria

Rio - Um intenso tiroteio entre policiais militares e criminosos, na tarde desta quinta-feira (23), provocou momentos de pânico em moradores no Morro da Pedra do Sapo, em Olaria, Zona Norte. A comunidade é considerada parte do Complexo do Alemão. Durante o confronto, um ônibus foi atingido por um disparo e ruas da região ficaram interditadas.

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Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pessoas se abrigando atrás de carros para escapar dos tiros, enquanto o coletivo permaneceu atravessado na via. De acordo com relatos de testemunhas, o trânsito foi interrompido nas ruas Paranapanema e Paranhos.



Segundo a Polícia Militar, equipes do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM) estavam chegando ao 16º BPM (Olaria) quando avistaram duas motocicletas com dois ocupantes. Os suspeitos desobedeceram à ordem de parada, dando início a uma perseguição que terminou em confronto armado.



Policiais do 16º BPM e do Batalhão de Choque foram acionados para reforçar a ação. Os criminosos conseguiram fugir, mas abandonaram uma mochila contendo material entorpecente, que ainda será contabilizado.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pessoas se abrigando atrás de carros para escapar dos tiros, enquanto o coletivo permaneceu atravessado na via. De acordo com relatos de testemunhas, o trânsito foi interrompido nas ruas Paranapanema e Paranhos.Segundo a Polícia Militar, equipes do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM) estavam chegando ao 16º BPM (Olaria) quando avistaram duas motocicletas com dois ocupantes. Os suspeitos desobedeceram à ordem de parada, dando início a uma perseguição que terminou em confronto armado.Policiais do 16º BPM e do Batalhão de Choque foram acionados para reforçar a ação. Os criminosos conseguiram fugir, mas abandonaram uma mochila contendo material entorpecente, que ainda será contabilizado.

Nota Rio Ônibus



O Rio Ônibus informa que segundo a empresa operadora um ônibus (B58008 - 623 Penha x Saens Peña) foi atingido por um tiro e ficou atravessado, na Rua Paranhos, em Ramos, enquanto o motorista se abrigava em segurança. Além disso, duas linhas estão com seus itinerários impactados preventivamente para a segurança de rodoviários e passageiros.



Linhas impactadas:

623 Penha x Saens Peña

628 Penha x Nova América

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral