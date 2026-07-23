Frente fria vai deixar tempo instável no Rio

Rio - A chegada de uma frente fria nesta quinta-feira (23) irá influenciar o tempo na capital fluminense. De acordo com o Sistema Alerta Rio, há previsão de chuva fraca isolada a partir do final da noite. O clima instável também estará presente durante o fim de semana.

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Neste mesmo dia, o céu ficará parcialmente nublado passando a nublado e os ventos estarão ocasionalmente moderados. As temperaturas entrarão em declínio, com máxima prevista de 30°C e mínima de 14°C.

O DIA acompanhou a movimentação na Praia de Botafogo, na Zona Sul. Os cariocas aproveitaram as temperaturas mais amenas para se exercitarem. Enquanto algumas pessoas estavam com roupas mais leves - até sem camisa -, outras se agasalharam, demonstrando a instabilidade do clima.

Veja a previsão para os próximos dias

Nesta sexta-feira (24), a passagem da mesma frente fria deve deixar o céu nublado a encoberto e chuva fraca isolada na madrugada, passando a chuva fraca a moderada a partir da manhã, podendo ocorrer em caráter de pancadas isoladas nos períodos da tarde e noite. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas em declínio, com máxima de 23°C e mínima de 13°C.



No sábado (25), os dados meteorológicos indicam céu nublado a parcialmente nublado e chuva fraca a ocasionalmente moderada na madrugada, passando a chuva fraca isolada a partir da manhã. Os ventos estarão fracos a moderados. Os termômetros devem atingir máxima de 25°C e mínima também de 13°C.



O tempo permanecerá instável no domingo (26), com céu nublado a parcialmente nublado e há previsão de chuva fraca isolada a partir da madrugada. Os ventos estarão fracos a moderados. A previsão para a máxima e a mínima é, respectivamente, 28°C e 14°C.

Já na segunda-feira (27), um sistema de alta pressão volta a influenciar o tempo na capital fluminense. O céu estará parcialmente nublado a claro e não há previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados. A temperatura máxima será 33°C, enquanto a mínima atingirá 14°C.