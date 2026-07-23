Operação da PF mira esquema bilionário de facções

Rio - A Polícia Federal realizou na manhã desta quinta-feira (23), a Operação Commodity para desarticular uma organização criminosa transnacional responsável pelo envio de cerca de 6,5 toneladas de cocaína para países da Europa. Segundo as investigações, o grupo mantinha ligações operacionais com as facções Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC). Até o momento, nove pessoas foram presas.

Durante o cumprimento de um mandado em Igaratá, no interior de São Paulo, um dos alvos reagiu à abordagem e trocou tiros com os agentes. Baleado, ele recebeu atendimento, mas morreu no local. Nenhum policial ficou ferido.



A ofensiva mobilizou agentes federais e integrantes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Santa Catarina. Ao todo, a Justiça autorizou o cumprimento de 13 mandados de prisão preventiva e 44 de busca e apreensão, além do bloqueio e sequestro de bens avaliados em até R$ 1 bilhão.



De acordo com a PF, cerca de 6,5 toneladas de cocaína foram enviadas para países da Europa desde 2021. Para driblar a fiscalização, os criminosos escondiam a droga em cargas de café, cimento e argamassa, além de empregar métodos de adulteração química. Em um dos casos identificados, a cocaína foi diluída em garrafas de refrigerante.



As apurações tiveram origem em apreensões realizadas nos últimos anos. Em setembro de 2025, cerca de meia tonelada de cocaína foi encontrada no Porto do Rio de Janeiro escondida em sacas de café que seguiriam para a Eslovênia.



Segundo os investigadores, a organização também operava um esquema bilionário de lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada, holdings patrimoniais, operadores financeiros ligados a criptoativos e aquisição de imóveis e bens de luxo.



Os investigados poderão responder por organização criminosa transnacional, tráfico internacional de drogas e lavagem de capitais.