Terry Crews carrega Vini Jr. no Cristo Redentor; veja vídeo

Terry Crews compartilhou nas redes sociais, nesta quinta-feira, 23, um vídeo do primeiro encontro com Vini Jr., realizado no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Nas imagens, o ator de As Branquelas aparece carregando o atacante do Real Madrid nas costas e celebra o momento ao lado do brasileiro.

O encontro acontece poucas semanas depois de um meme envolvendo os dois viralizar durante a Copa do Mundo. Na brincadeira, torcedores compararam Vini ao personagem Latrell Spencer, interpretado por Crews na comédia de 2004. O ator entrou na onda e demonstrou ter gostado da associação.

Ao publicar o vídeo, Terry descreveu a emoção de conhecer o jogador e afirmou que a afinidade entre os dois surgiu imediatamente. "Mesmo sendo o nosso primeiro encontro, parecia que eu estava reencontrando um irmão mais novo e um amigo de longa data. O amor e o respeito mútuo foram imediatos e reais. Eu realmente acredito que este é o começo de uma amizade que vai durar para sempre", escreveu.

Vini Jr. respondeu à publicação com uma referência a outro personagem marcante da carreira do ator, Julius, da série Todo Mundo Odeia o Chris. "I love you, Julius", comentou.

Na legenda, Crews ainda fez diversos elogios ao brasileiro e contou como viveu a experiência de conhecê-lo no principal cartão-postal do Rio de Janeiro. "Ainda estou deslumbrado com o Vini, deslumbrado com o Brasil e muito grato por ter compartilhado esse momento inesquecível em um lugar tão poderoso e lindo", disse.

Vini Jr. também compartilhou registros do encontro. Em uma publicação, apareceu ao lado de Terry, de Virginia Fonseca e de um grupo de amigos. Na legenda, escreveu apenas "Gratidão".